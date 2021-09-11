انفجار وسحر .. كيف قاد كورونادو الاتحاد للفوز على أبها بسداسية؟

النجم البرازيلي يواصل الإبهار

وصل النجم البرازيلي إيجور كورونادو، لاعب نادي الاتحاد الإمتاع والإقناع الذي قدمه مع العميد منذ الانتقال له، وذلك بعدما قد النمور لتحقيق فوز عريض على أبها.

الاتحاد حقق الفوز على أبها بسداسية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كورونادو سجل هدفًا، وصنع 3 أهداف، في واحدة من أفضل مبارياته، حيث لعب أساسيًا، حتى تم تغييره في الدقيقة 88، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف.

وواصل كورونادو تقديم العروض الكبيرة، بعدما قدم مستوى مميز للغاية في المباراة، وتمكن من خلالها أن يربط الوسط بالهجوم بشكل رائع، كما يتقن لعب الكرات الثابتة، والتي شكلت خطورة كبيرة على المنافس.

صنع كورونادو خلال مباراة أبها 5 فرص من أجل التسجيل، منهم 3 فرص محققة، تم استغلالهم كلهم بتسجيل أهداف، وسدد 8 كرات نصفهم على المرمى، والنصف الآخر تصدى لهم دفاع أبها.

النجم البرازيلي مرر الكرة 20 مرة في مناطق الخصم، منها 11 تمريرة صحيحة، و9 تمريرات خاطئة، ولم يرتكب أي خطأ، بل حصل على خطأ واحد.

كورونادو خلال مواجهة أبها واصل استعراض كافة مهاراته الكروية جيدًا، إذ أمتع بالمراوغات الجميلة وأقنع بالتسديدات القوية وأبدع بتنفيذ الكرات الثابتة وقيادة التحولات من الدفاع إلى الهجوم.

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