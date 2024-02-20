انفجار في غرفة الملابس ولماذا لا نكون مثل ريال مدريد؟ الرواتب تهدد برشلونة مجددًا!

المشاكل الاقتصادية لا تترك النادي الكتالوني..

أنباء سيئة لبرشلونة، من المنتظر أن تزيد من المشاكل الاقتصادية التي يعانيها النادي الكتالوني لدرجة كبيرة أخرى وتسبب انفجارًا داخل غرفة الملابس.

فقد أخطرت رابطة الدوري الإسباني الأندية بمعدلات سقف الرواتب الجديدة لكل فريق، وهو ما مثل صدمة لبرشلونة وفتح الباب أكثر لريال مدريد.

برشلونة كان الأكثر تضررًا من الأمر حيث سيتعين عليه تقليص فاتورة رواتب لاعبيه من 270 مليون يورو إلى 204 ملايين يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يأتي هذا بسبب الملايين التي أنفقها برشلونة في صفقة فيتور روكي وتسجيله، والراتب الذي سيتقاضاه، وهو ما يعقد الأمور أكثر على النادي الكتالوني.

بينما يحتفظ ريال مدريد بسقف رواتب يصل إلى 727 مليون يورو ويبدو أنه يجني ثمار سياسة الصفقات الحكيمة التي انتهجها خلال المواسم الماضية.