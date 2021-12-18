إنفانتينو يزف خبرًا سارًا بشأن استمرار كأس العرب

أبدى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سعادته من تنظيم بطولة كأس العرب 2021 التي أقيمت في قطر، ليقدم وعدًا باستمرارها لمدة أطول.

واستضافت قطر بطولة كأس العرب 2021، التي انطلقت يوم 30 نوفمبر الماضي، وانتهت السبت 18 ديسمبر بتتويج الجزائر باللقب بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد البيت.

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خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" القطرية، قال إنفانتينو: "بطولة كأس العرب كانت ناجحة بكل المقاييس، وفي جميع البلدان العربية والعالم كله، كرة القدم له السحر، والجميع كان سعيدًا، ليس فقط في قطر بل بجميع البلدان العربية والعالم".

جياني إنفانتينو تابع: "كأس العرب أثبتت الحقيقة التي تؤكد على أن كرة القدم توحد الشعوب، وهذا ما شاهدناه بالفعل، وأعتقد أنه حان الوقت لتنظيم بطولة كأس العرب باستمرار".

واختتم جياني تصريحاته قائلًا: "سنجعل مسألة استمرار كأس العرب قابل للتحقيق، وسنقوم بتنظيمها مرة أخرى تحت مظلة الاتحاد الدولي (فيفا)، وسندرس آلية تحقيق هذا الأمر، نسعى لاستمرار البطولة بشكل دائم".

ونالت بطولة كأس العرب الإشادة من الجميع، بعد المظهر أكثر من رائع الذي ظهرت به البطولة، والمستويات الكبيرة التي قدمتها المنتخبات المشاركة بها.