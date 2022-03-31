إنفانتينو يتراجع: فيفا لم يقترح تنظيم المونديال كل سنتين

علق السويسري جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على مسألة تنظيم كأس العالم كل عامين بدلًا من 4، وذلك خلال قمة الكونجرس الـ72 التي أقيمت اليوم الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتستعد الدوحة لاستضافة فعاليات قرعة كأس العالم 2022 مساء غدٍ الجمعة، والتي سيحضرها رئيس الاتحاد الدولي، وممثلي اتحادات المنتخبات المشاركة في المونديال القطري.

إنفانتينو يناشد بوقف الحرب في العالم كله

وناشد رئيس الاتحاد الدولي الجميع، بضرورة وقف الحرب في جميع أرجاء العالم، مطالبًا بكل المسؤولين السياسيين بالتدخل ومحاولة إجراء الحوار مع بعضهم البعض لإنهاء أي نزاع.

وقال جياني: "كأس العالم في 2018 التي أقيمت في روسيا كانت رائعة من الناحية الرياضية والثقافية، ولكن من الواضح أنها لم تحل مشاكل العالم، ولم تحل حتى مشاكل المنطقة، لم تستطع أن تخلق سلامًا مستدامًا".

وتابع: "لكن ما أريد أن أقوله الآن، هو أنه بعد انتهاء هذا النزاع، والنزاعات الأخرى في سائر أنحاء العالم، كرة القدم تستطيع أن تلعب دورًا صغيرًا في إعادة بناء العلاقات، وفي تأسيس السلم والتفاهم، وسنكون موجودين لنكون في طليعة من يقوم بذلك في أوكرانيا وجميع أنحاء العالم".

وواصل: "أطلب منكم جميعًا ومن كل ما هو في منصب سياسي، أطلب منه إنهاء كل هذه الصراعات، من أجل أطفالنا ومستقبلنا، ومن فضلكم حاولوا فتح الحوارات حتى مع أعدائكم وأن تتقاربوا".

ماذا قال رئيس الاتحاد الدولي على تنظيم كأس العالم كل عامين؟

وشدد رئيس فيفا على أنه لم يتم اقتراح إقامة كأس العالم كل عامين، بل قام الاتحاد الدولي بإقامة دراسة جدوى حول هذا الأمر.

إنفانتينو قال: "دعوني أقول بوضوح أن فيفا لم تقترح إقامة كأس العالم كل سنتين، علينا هنا أن نوضح سير العملية، الكونجرس الأخير طالب من إدارة فيفا بأغلبية أن يكون هناك دراسة جدوى لعقد كأس العالم كل عامين".

واستطرد قائلًا: "وفيفا وإدارته وتحت قيادة آرسن فينجر، قمنا بذلك وكان هناك دراسة جدوى، ولكن الاتحاد الدولي لم يقترح شيء، وتوصلت إلى أن هناك جدوى وبعض التأثيرات والعواقب، ولكن بعد أن حصلنا على المخرجات، وبدأت المرحلة الثانية وهي المشاورات والنقاش والوصول للتوافق".

جياني أضاف: "لكي نقول أننا نعمل يدًا بيد، ونحاول وسنحاول أن نتناقش ما هي السبل الأفضل للمضي قدمًا، لأنه يجب أن يستفيد الجميع، سواء الكبار أو الصغار".

واختتم جياني تصريحاته قائلًا: "مستقبل كرة القدم أكبر بكثير من ذلك، ويجب أن لا نقتصره على كأس العالم أو البطولات، فالمستقبل عن استثمار مليار دولار في كرة القدم النسائية، والأمر يتعلق بكرة القدم وكيفية النظر لها، سيكون هناك فقدان جيل كامل لأننا نلعب كل 4 سنوات".

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