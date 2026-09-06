"لم يكن يعلم أن فريقه خاسرًا!" .. تير شتيجن يتعرض لسخرية قاسية بعد سقوط أياكس أمام آيندهوفن

لم تكن ليلة مارك-أندريه تير شتيجن الأولى في واحدة من أكبر مباريات الدوري الهولندي كما كان يتمناها الحارس المعار من برشلونة إلى أياكس أمستردام، بعدما وجد نفسه في مرمى انتقادات لاذعة عقب خسارة فريقه أمام الغريم بي إس في آيندهوفن بنتيجة (3-1).

وخلال تحليله للمباراة عبر شبكة ESPN، شن هانز كراي جونيور، لاعب آيندهوفن السابق هجومًا حادًا على أسلوب أياكس، منتقدًا بطء الفريق المبالغ فيه خلال بناء اللعب، ومعتبرًا أن تير شتيجن لعب دورًا في إبطاء إيقاع المباراة.

وقال كراي: "كان لدي انطباع بأن تير شتيجن يرى أن كل هذا على ما يرام تمامًا. ظل يتجول بهذه الطريقة لمدة عشر دقائق. لقد وجدت ذلك أمرًا لا يُصدق حقًا!".

ولم يتوقف انتقاد المحلل الهولندي عند هذا الحد، إذ رأى أن حارس برشلونة وقائده السابق لم يتعامل مع وضع فريقه بالشكل المطلوب، خاصة مع تأخر أياكس في النتيجة، ساخرًا: "كان لدي انطباع بأنه لم يكن يعلم حتى أن أياكس متأخر بنتيجة 2-1. انظر إلى هذا يا رجل!".

ورغم انتقاده الحاد، اعترف كراي بأن وصول تير شتيجن إلى أياكس على سبيل الإعارة يمثل صفقة "رائعة"، بالنظر إلى خبرة الحارس الألماني ومكانته العالمية.

إشادة مضادة: "تير شتيجن أفضل لاعب في أياكس"

لكن الانتقادات لم تلقَ إجماعًا في الاستوديو، إذ سارع رونالد واتريروس، حارس مرمى بي إس في آيندهوفن ومانشستر سيتي السابق، إلى الدفاع عن تير شتيجن، حيث يرى أن مشاركة الحارس الألماني في بناء اللعب ليست مشكلة، بل جزء طبيعي من منظومة أياكس، مؤكدًا أن تير شتيجن يمتلك من الجودة ما يجعله أحد أهم عناصر الفريق.

وقال الحارس الهولندي السابق، الذي خاض أيضًا عدة مباريات دولية مع منتخب هولندا: "تير شتيجن هو أفضل لاعب في الفريق، ولذلك فمن الطبيعي أن يشارك في بناء الهجمات ضمن نظام المدرب ميشيل، أنا سعيد بوجود نجم عالمي بهذا العيار يلعب في هولندا".

خسارة مؤلمة وأزمة أخرى في القمة

وفي النهاية، لم يتمكن تير شتيجن ورفاقه من تجنب السقوط أمام آيندهوفن، بعدما حسم

الأخير المباراة لصالحه بنتيجة 3-1، ليتلقى أياكس بذلك أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم.

وزادت المباراة اشتعالًا في لحظة مثيرة للجدل، بعدما تدخل روبن فان بوميل بقوة ضد لاعب أياكس آرون بوومان، ما تسبب في إصابة الأخير.

ورغم قوة التدخل، لم يتلقَ فان بوميل، نجل نجم بايرن ميونيخ السابق، سوى بطاقة صفراء، في قرار أثار المزيد من الجدل خلال القمة الهولندية.

