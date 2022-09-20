"انضمام هذا اللاعب للمنتخب عمل إنساني من رينارد"

خيارات المدرب لقائمة الأخضر أثارت جدلًا واسعًا

مازال الجدل مستمرًا حول خيارات هيرفي رينارد لقائمة اللاعبين الذين سافروا إلى إسبانيا للانخراط في معسكر المنتخب السعودي استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

الأخضر بدأ معسكرًا تدريبيًا استغلالًا لفترة التوقف الحالية سيُواجه خلاله الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية وديًا استعدادًا لمونديال قطر، وقد ضم رينارد 26 لاعبًا أثار بعضهم جدلًا واسعًا.

النقاش حول خيارات رينارد أخذ مساحات كبيرة في الإعلام الرياضي السعودي، لكن النقطة الأكثر إثارة للجدل كانت استبعاد عبد الرحمن غريب نجم النصر المنتقل له من حديثًا من الأهلي وضم فهد المولد ومحمد كنو رغم توقفهما عن اللعب للإيقاف منذ فترة طويلة.

الناقد الرياضي صالح الطريقي أكد أن للجميع حق طرح رأيه في اختيارات المدرب لكن يبقى القرار الأول والأخير له نفسه لأنه من سيتحمل مسؤولية نتائج المنتخب في كأس العالم وليس أحدًا غيره.

وبرر الطريقي اختيار المولد بأنه عمل إنساني من رينارد، بقوله لبرنامج الحصاد الرياضي "علينا أن ننظر للجانب الإنساني في اختيار رينارد لفهد المولد، اللاعب وقع في حفرة وتخلى عنه ناديه، حسب قوله، ولم يُقدم له عقدًا جديدًا، المدرب الفرنسي مد له يده وضمه للمنتخب، وأتمنى أن ينهض اللاعب".

وأضاف "علينا أيضًا ألا نتجاهل أهمية فهد المولد للمنتخب السعودي، مثل عبد الرحمن غريب، كلاهما مهمان لأننا سنلعب على الهجمات المرتدة وهما قادران على تنفيذها جيدًا من اليمين واليسار، لذا كان يجب انضمام غريب".

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أتم حديثه قائلًا "هناك بعض الأسماء التي تستحق التواجد مثل عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال وسميحان النابت لاعب التعاون، لكن في النهاية هذه آراء نطرحها جميعًا لكن علينا أن نعلم أن المدرب هو صاحب القرار لأنه المسؤول عن النتائج".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي وقع في مجموعة قوية في مونديال قطر، حيث ضمت بجانبه الأرجنتين والمكسيك وبولندا.