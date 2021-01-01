"انضمام نيانج للأهلي كارثة .. ويجب أن يدفع 6 ملايين ريال للراقي"

استمرار الهجوم على صفقة نيانج

كشف عبدالله المالكي الناقد الرياضي السعودي، قيمة انضمام السنغالي مباي نيانج لاعب الأهلي إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وهو ما وصفه بالكارثة بسبب عدم تقديم اللاعب أي شيء للفريق.

نيانج انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن لم يشارك مع الفريق سوى في 4 مباريات فقط بواقع 115 دقيقة لم يعلن بها عن نفسه مطلقًا.

وقال المالكي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "24 الرياضية" السعودية: "قيمة انتقال مباي نيانج إلى الأهلي وصلت إلى 6 ملايين ريال، وهو رقم في حد ذاته كارثة".

وأضاف الناقد الرياضي السعودي خلال تصريحاته قائلًا: "صفقة نيانج كارثة أن يتم الدفع في هذا اللاعب مبلغ كبير كهذا ليتأهل فقط داخل النادي ولم يعطي أي شيء آخر".

وتابع عبدالله المالكي في تصريحاته: "المفترض في الوقت الحالي أن يقوم نيانج بدفع هو 6 مليون ريال إلى الأهلي وليس العكس، بعد أن تأهل داخل النادي فترة تعاقد الراقي معه".

الأهلي عانى كثيرًا خلال الفترة الماضية، ونيانج لم يقدم المستوى المطلوب منه مطلقًا، بعد التعاقد معه خلال شهر يناير الماضي، في تواجد عبدالإله مؤمنة رئيس النادي السابق.