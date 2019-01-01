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الدوري المصري الممتاز

انضمام صالح جمعة - قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

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صالح جمعة ينضم لأول مرة في قائمة الأهلي بعد العودة من السعودية
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، والمقرر لها غدٍ الخميس ضمن منافسات الدوري.

الأهلي سيواجه مصر المقاصة مساء غدٍ الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية، باللقاء المؤجل من الإسبوع الحادي عشر.

قائمة الأهلي شهدت انضمام صالح جمعة للمرة الأولى، بعد عودته من فريق الفيصلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وغاب أيمن أشرف بسبب الإيقاف، وعاد سعد سمير بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

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وجاءت قائمة الأهلي كالآتي: 

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي.

الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، سعد سمير، أحمد علاء، محمد هاني.

خط الوسط: إسلام محارب، كريم نيدفيد، عمرو السولية، رمضان صبحي، حمدي فتحي، محمد شريف وأحمد حمودي، ميدو جابر، حسين الشحات، ناصر ماهر، صالح جمعة.

الهجوم: جونيور أجايي.

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