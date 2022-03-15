أنشيلوتي يوضح حالة لاعبي مدريد بعد موجة الإصابات قبل الكلاسيكو

سلط الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الضوء على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب ريال مايوركا، في الجولة 28 من منافسات الدوري الإسباني.

ريال مدريد تمكن من تحقيق الفوز خارج أرضه على حساب ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط عن إشبيلبية الوصيف.

وتحدث أنشيلوتي بعد المباراة عن الإصابات التي تعرض لها كل من كريم بنزيما ورودريجو وفيرلان مندي أمام مايوركا، وما إذا كانوا سيصبحون متاحين لمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة في الجولة المقبلة.

ماذا قال أنشيلوتي؟

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات أنشيلوتي التي تحدث فيها أولًا عن حالة اللاعبين المصابين قائلًا: "علينا تقييم الأمر في الأيام القليلة المقبلة، الأمور لا تبدو خطيرة للغاية".

وأضاف: "رودريجو تعرض لضربة أزعجته كثيرًا، لكن مندي لديه حمل زائد في العضلات، وبنزيما لم يشعر بالراحة عندما قفز لتسجيل الهدف الثالث، علينا الانتظار حتى الأربعاء".

ما هو رأي أنشيلوتي في ضرب فينيسيوس؟

وتحدث أنشيلوتي كذلك عن الضرب الذي تعرض له فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد من لاعبي مايوركا خلال المباراة.

وقال الإيطالي: "إنها كرة قدم، أعتقد أن مافيو لم يكن لديه نية لإيذاء اللاعب، كان هناك الكثير من الالتحامات".

وأضاف: "الحكم في النهاية كان على صواب في قراراته، لقد كانت عادلة، تقدمنا في النتيجة، وقررت إخراج فالفيردي لأنه كان متعبًا وكاسيميرو لتجنب الإنذار والإيقاف، المباراة كانت تنافسية للغاية، لكن قرارات الحكم كانت صحيحة في النهاية".

هل تتغير خطة ريال مدريد مع اقتراب حسم اللقب؟

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن إمكانية المداورة في الفترة المقبلة قائلًا: "لا شيء يتغير، لدينا ميزة وهذا جيد، يجب أن نصل إلى فترة التوقف الدولي بشكل جيد".

وأضاف: "أعتقد أننا بخير بدنيًا، لقد قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الثاني، وننتظر يوم الأحد".

هل حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني؟

أنشيلوتي قرر الحذر في الرد على هذا السؤال، مؤكدًا أن كل شيء ممكن في كرة القدم، مستشهدًا بتاريخه الشخصي في التدريب.

وقال الإيطالي: "لقد خسرت نهائي دوري أبطال أوروبا رغم تقدمي 3-0 في النتيجة، آمل ألا يحدث ذلك مرة أخرى".

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ويشير أنشيلوتي إلى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الشهيرة، التي جمعت بين ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي في 2005.

حينها تقدم ميلان مع نهاية الشوط الأول بثلاثية نظيفة، لكن ليفربول نجح في التعادل خلال الشوط الثاني، وفاز بركلات الترجيح محرزًا اللقب.

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