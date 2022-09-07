أنشيلوتي يكشف مدى خطورة إصابة بنزيما ضد سلتيك

أنشيلوتي يطمئن الجماهير على صحة الحكومة

طمأن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، مشجعي الفريق بشأن إصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والتى تعرض لها خلال مباراة سلتيك في دوري أبطال أوروبا ولم يتمكن من إكمال المباراة.

كريم بنزيما خرج في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، بعد أن اشتكي من آلام في القدم خلال مباراة ريال مدريد الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا والتى انتهت لصالح اللوس بلانكوس بثلاثية دون رد على ملعب سلتيك بارك.

وفي حديث أنشيلوتي بعد المباراة، خفف من المخاوف بشأن إصابة كريم بنزيما.

أنشيلوتي يعلق على إصابة كريم بنزيما

وقال أنشيلوتي في تصريحاته إلى "بي تي سبورت" عقب المباراة: "لا يبدو الأمر خطيرًا للغاية، لكن علينا الانتظار حتى الغد لتحديد مدى إصابة بنزيما وميليتاو".

على الرغم من فوز ريال مدريد بثلاثية دون رد، إلا أنه واجه أمسية صعبة حيث اضطر إلى الصمود في وجه عاصفة هجومية خضراء وبيضاء حيث وضعهم نادي سلتيك تحت ضغط كبير في وقت مبكر من المباراة.

وكاد ليل أبادا أن يمنح أصحاب الأرض التقدم بعد 30 ثانية بينما سدد كالوم ماكجريجور كرة ارتطمت بالقائم، لكن لوس بلانكوس انطلق في الشوط الثاني، حيث ضمنت أهداف فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وإيدين هازارد الفوز لكتيبة كارلو أنشيلوتي.

وقال المدرب الإيطالي: "هذا اللقاء كان مثل مباراتين، الشوط الأول كانت الأمور في توازن، عانينا قليلاً، بينما في الشوط الثاني، كان لدينا المزيد من التحكم ولعبنا جيدًا وكنا أكثر استحواذًا على الكرة، ولعبنا بهجوم مضاد".

وأضاف: "لم نتفاجأ كنا نعلم أنهم يمكن أن يبدأوا بسرعة بالفعل وبكثافة كبيرة، كنا محظوظين لأن كرتهم ارتطمت بالقائم، لكن بعد ذلك أعتقد أننا كنا جيدين".

وأتم قائلًا: "في الشوط الأول أيضًا لم نلعب بهذه السرعة في الثلث الأخير، بينما في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير وكنا بحاجة إلى تحسين السرعة في الثلث الأخير ومع الفاعلية سجلنا ثلاثة أهداف رائعة".