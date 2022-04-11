أنشيلوتي يكشف عن مستقبله مع ريال مدريد وإمكانية تدريب إيطاليا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أن تشيلسي الإنجليزي لن يكون منافسًا سهل المنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل تشيلسي ضيفًا على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد مساء الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد حقق المطلوب في الذهاب، وتمكن من الفوز بنتيجة 3-1 على ملعب "ستامفورد بريدج" ليضع قدمًا في نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي.

وعقد أنشيلوتي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي، والذي تحدث خلاله عن عدد من الأمور المتعلقة بريال مدريد، ومستقبله مع النادي الملكي، ودوري أبطال أوروبا.

ماذا قال أنشيلوتي؟

في البداية تحدث أنشيلوتي عن المباراة قائلًا: "من الطبيعي أن يعلم الجميع أنها ستكون مباراة صعبة سواء للفريق أو الجماهير".

وأضاف: "نحن في ربع نهائي دوري الأبطال، وتشيلسي فريق صعب رغم ما حدث في مباراة الذهاب، يجب أن نلعب مباراة كاملة، نعرف كيف نتألم ونقاتل وننافس، يجب أن نلعب تسعين دقيقة".

وتابع: "علينا أن نفكر في التخطيط لنفس المباراة كما حدث في لندن، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتوقع منافسًا سيظهر بأفضل ما لديه للفوز وتخطي هذا الدور".

هل يغير تشيلسي أسلوبه؟

وتطرق أنشيلوتي للرد على تصريحات توخيل، الذي أكد خلال مؤتمره الصحفي أن تشيلسي يجب أن يلعب مباراة بدنية لتخطي ريال مدريد.

ورد أنشيلوتي: "سنرى بشأن التشكيل، أعتقد أننا نرغب في لعب نفس المباراة، لكن علينا التفكير في أن تشيلسي قد يغير أسلوبه لأنه لم ينجح في الذهاب".

وتابع: "علينا أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات، هذا ما نفكر فيه، ربما يتعين علينا اللعب بطريقة مختلفة".

وقال عن تصريح توخيل: "لا أعرف، كل شخص لديه رأيه، تشيلسي هنا للقتال والمضي قدمًا في البطولة، إنهم يعرفون جيدًا أن الأمر صعب، لكنهم سيحاولون، هذه هي روح كرة القدم، الأندية الكبرى لا تستسلم أبدًا".

هل ريال مدريد قادر على الفوز بدوري الأبطال؟

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن ريال مدريد، وإمكانية التتويج بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وقال الإيطالي: "أنا محظوظ لأن هذا الفريق يعرف هذه المباريات جيدًا، الحالة المزاجية جيدة للغاية، ولدينا فرصة للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "تشيلسي منافس قوي جدًا، وعلينا أن نمنحه الكثير من الاحترام، وسوف نفعل ذلك".

وأضاف: "ريال مدريد لا ينقصه شيء للفوز بدوري الأبطال، دوري الأبطال منافسة معقدة للغاية، والوصول إلى النهائي صعب".

وأكمل: "يمكننا المنافسة، ولا يستطيع الجميع ذلك، قلت في بداية الموسم، لأنني أعرف الفريق جيدًا، بأن هذا الفريق يملك ليس فقط الجودة البدنية أو التكتيكية، بل يملك الشخصية وبالتأكيد يمكن لهذا الفريق المنافسة".

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هل يلعب بنزيما وهالاند معًا؟

وعن إمكانية انضمام النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد واللعب بجانب كريم بنزيما، قال أنشيلوتي: "يا له من سؤال، أنا آسف، لا أستطيع الإجابة".

وتابع: "لكن يمكنني القول إن بنزيما مهاجم حديث، في الماضي كان المهاجم يدخل المنطقة وينهي الهجمات فقط، لكن كريم هو ما تتطلبه كرة القدم الحديثة من المهاجم، التسديد واللعب والعمل الدفاعي وعدم التخلي عن الكرات، إنه التجسيد المثالي لما يجب أن يكون عليه قلب الهجوم اليوم".

وأكمل: "الموسم يقول إن هناك اثنين من المهاجمين تألقوا أكثر من غيرهما، وهما بنزيما وفينيسيوس، في الماضي كان لدينا كريستيانو رونالدو وجاريث بيل".

وأضاف: "اعتمادنا على بنزيما أمر حقيق، لا يوجد ما أحتاج لإخفائه، أنا سعيد جدًا لاعتمادي عليه".

هل ينتقل إلى تدريب منتخب إيطاليا؟

ومع نكسة منتخب إيطاليا بعدم التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، خرجت تقارير تفيد بإمكانية أن يتولى أنشيلوتي تدريب منتخب بلاده.

وقال عن ذلك: "لقد فكرت في الأمر أحيانًا، لقد أتيحت لي الفرصة في 2018 لتدريب إيطاليا، لكن يجب أن أكون صادقًا، فأنا أحب العمل كل يوم وليس المباريات فقط".

وأضاف: "كان لدي مدرب قال إن وظيفة المدرب هي الأجمل إذا لم تكن هناك مباريات، فالأمر ليس كذلك، المباريات تمنحك فرصًا لخوض العديد من التجارب، على الرغم من أنك تعاني أيضًا".

وتابع: "لقد كانت تجربة تدريب إيطاليا في كأس العالم 1994 مذهلة، لكنني لا أريد أن أعمل ثلاثة أيام فقط في السنة، وعندما تتلاشى هذه الرغبة سأتوقف".

ما هو رأيه في العودة إلى ريال مدريد؟

وكشف أنشيلوتي أنه كان سيفضل البقاء مع إيفرتون الإنجليزي، إذا اتصل به أي فريق غير ريال مدريد.

وقال: "أعتقد أن الأمور كانت جيدة جدًا مع إيفرتون، لقد عملنا جيدًا، وكانت العلاقة مع النادي جيدة جدًا".

وأضاف: "ولكن بعد ذلك اتصل مدريد ولم أستطع أن أقول لا، كان النادي الوحيد الذي لم أستطع رفضه، لو كان أي نادٍ آخر كان يمكنني البقاء في إيفرتون، لكن ليس ريال مدريد".

وقال عن إمكانية المواصلة مع النادي الملكي: "آمل ذلك، لكن لا أفكر في الأمر، عقدي طويل، وإذا كان النادي سعيدًا سأكون سعيدًا، وإذا لم يكن النادي كذلك، فأنا ممتن لأنني عدت".

واختتم: "أنا واثق بأن نهاية الموسم ستكون جيدة، ويمكنني أن أستمر في سعادتي".

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