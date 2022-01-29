أنشيلوتي يطلب التعاقد مع طريد آرسنال في فرنسا

وضع نادي ريال مدريد الإسباني، المدافع الفرنسي ويليام ساليبا، ضمن أحد أهم أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ساليبا يلعب حاليًا في مارسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة قادمًا من آرسنال، ويقدم مستويات مبهرة مع الفريق هذا الموسم

وهو الأمر الذي لفت أنظار ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي، نحو خطوة لمحاولة ضمه بعد عودته إلى آرسنال.

ما هي خطط ريال مدريد لساليبا؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن النادي وضع اللاعب على جدول أعماله، بالإضافة للثنائي نيكلاس زوله وأنطونيو روديجر.

وكان ريال قد اهتم بالفعل بالتعاقد مع ساليبا عندما كان في سانت إتيان، قبل أن يدفع آرسنال 30 مليون يورو في 2019 للحصول على خدماته.

وبعدها صرف النادي الإسباني النظر عن المدافع الشاب، ليتعثر في آرسنال وينتقل معارًا إلى نيس ومارسيليا.

ويهتم كارلو أنشيلوتي حاليًا بساليبا بصورة بالغة، لحاجته لتدعيم مركز قلب الدفاع بمدافع صغير في السن، لعدم امتلاكه سوى 3 لاعبين يمكنه الاعتماد عليهم وهم دافيد ألابا وإيدير ميليتاو وناتشو.

مبابي وساليبا في فريق واحد

وأشارت الصحيفة إلى أصول ساليبا من مواليد بوندي، وهي نفس المنطقة التي نشأ فيها كيليان مبابي الهدف الرئيسي لريال مدريد في الصيف.

ويأتي ذلك بعدما ذهب كلاهما إلى نفس المدرسة، وشاركا العديد من اللحظات خلال طفولتهما، كما تدرب ساليبا على يد والد مبابي خلال بداية حياته الكروية.

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