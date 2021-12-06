أنشيلوتي يرد على فاران ويتجاهل الديربي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على أنه لا يفكر حاليًا في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وأنه يريد مواصلة النتائج الجيدة مع النادي الملكي.

تصريحات أنشيلوتي جاءت خلال المؤتمر الصحفي لما قبل مباراة ريال مدريد وإنتر، والتي تقام لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي تطرق خلال المؤتمر إلى ضرورة الحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة، وهو أمر يمكن لريال مدريد الوصول إليه عبر التعادل أو الفوز.

ماذا قال أنشيلوتي؟

في البداية تحدث أنشيلوتي عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وجلب البطولة الرابعة عشرة إلى النادي الملكي.

وقال أنشيلوتي: "هذه الفكرة ليست في رأسي، الآن أفكر في التحضير للمباريات بشكل جيد".

وأضاف: "استراتيجيتنا هي أن نلعب مباراة إنتر، أمامنا منافس قوي على ملعبنا، نحن في دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "في النهاية، الأمر صعب لكن الهدف هو الوصول إلى النهائي، هذا ما علينا فعله قبل أن نفكر في الفوز بالبطولة".

وعما إذا كان ريال مدريد المرشح الأوفر حظًا في دوري أبطال أوروبا، أكمل الإيطالي: "لا أستطيع أن أقول ذلك، نحن نتنافس مع كل الفريق الرائعة".

وأردف: "نحن نملك الجودة والخبرة، وإذا كنت تريد الفوز بهذه البطولة يجب أن تلعب ضد الأفضل، لا يوجد فرق إذا كنت ستواجه فريقًا قويًا في دور الستة عشر أو ربع النهائي، عليك دائمًا أن تفوز، وأعتقد أننا ننافس دائمًا".

ما هو رد أنشيلوتي على فاران؟

المدرب الإيطالي تطرق في تصريحاته إلى حديث رافاييل فاران مدافع ريال مدريد السابق، والذي اشتكى من الطلب المتزايد في النادي الملكي.

وقال أنشيلوتي: "إنه تاريخ وتقاليد هذا النادي، ولذلك لا يزال أحد أفضل الفرق في العالم، وبسبب تلك المتطلبات فاز بكل شيء".

وأضاف: "احتفلنا بالكأس العاشرة، ولكن بالطبع لا يمكن أن نظل سعداء، علينا المضي قدمًا، هذا ما يطلبه ريال مدريد".

كما رد أنشيلوتي على تصريحات البرازيلي كاسيميرو، الذي أكد أنه فوجئ بالرغبة التي يظهرها المدرب الإيطالي لمواصلة الفوز.

وقال: "بالتأكيد أريد أن أظهر أنني أقوم بعمل جيد حتى يفوز الفريق، شخصيًا ليس لدي ما أثبته لأي شخص، لدي طاقم تدريب شاب، والشباب يولد الحماس والرغبة في التعلم والبحث عن أشياء جديدة، مع هذا الجهاز التدريبي أشعر أنني في حالة جيدة، ونحن نجمع بين حماسهم وتجربتي".

ما هي أهمية احتلال صدارة المجموعة في دوري الأبطال؟

وتطرق أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن أهمية تصدر المجموعة قائلًا: "إنها مباراة مرموقة بالنسبة لنا، نلعب ضد إنتر الذي يمر بحالة جيدة جدًا، ونلعب ونحن في الصدارة وعلى ملعبنا وأمام جماهيرنا، ستكون مباراة ممتعة".

وأضاف: "لا نفكر في الديربي، الأولوية اليوم هي لمواجهة إنتر، وسنواجه أتلتيكو مدريد يوم الأحد".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته بالحديث عن أهمية إيقاف مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط إنتر قائلًا: "إنه لاعب رئيسي في إنتر، لكنه ليس الوحيد، إنتر فريق يلعب بشكل جيد، سواء في الاستحواذ والضغط، بروزوفيتش مهم هناك، لكن نحن نركز على أنفسنا".

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