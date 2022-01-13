أنشيلوتي يرد على "أفضلية" تشافي ويفسر شجاره مع بيكيه

شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على فخره بجهد لاعبيه بعد الفوز على برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ريال مدريد نجح في الفوز على برشلونة بنتيجة 3-2 في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، بعد التمديد لوقت إضافي إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

أنشيلوتي اعترف بعد المباراة بأن الفريق يشعر بالتعب، لكنه شدد في الوقت نفسه على الفخر بجهد اللاعبين والسعادة بالفوز.

ماذا قال أنشيلوتي؟

المدرب الإيطالي قال عن فوز ريال مدريد في تصريحات ما بعد المباراة: "لقد كانت مباراة متساوية من الجانبين، المتعة كانت حاضرة، ودائمًا ما نعاني على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية مع البداية من الخلف واستخدام المرتدات، عندما تقدمنا انخفضت الكفاءة، كنا نستحق التقدم في الشوط الأول لكن للأسف استقبلنا هدفًا، والشوط الثاني كان متبادلًا أكثر".

وتابع: "نحن نستخدم الهجمات المرتدة بشكل جيد لأن لدينا لاعبين بهذه الخصائص، لا يمكن التغلب عليها لأن هناك العديد من الأشياء الأخرى في كرة القدم، ونحن نقوم بها بشكل جيد للغاية".

وأكمل: "لقد هاجمنا بشكل جيد، يمكننا الدفاع بشكل أفضل، لكن برشلونة لعب مباراة رائعة، كانت مباراة مهمة بالنسبة للجميع، إنها ليست الأهم في العالم، لكنها مهمة".

وأردف عن حالة الفريق: "الفريق متعب الجهد البدني كان كبيرًا جدًا، لكننا تحملنا بشكل جيد حتى النهاية، اللاعبون الجدد قدموا أداءً جيدًا، نحن متعبون لكن سعداء".

ما هو رأي أنشيلوتي في تصريحات تشافي؟

أنشيلوتي رد على تصريحات تشافي هيرنانديز، بأن فريقه كان الطرف الأفضل في المباراة وهو ما لم تعكسه النتيجة.

وقال الإيطالي: "لا أوافق على ذلك، المباراة كانت متكافئة، استحوذوا على الكرة لكننا استقبلنا الهدف الأول بسبب سوء الحظ، لم نسيطر ولم يسيطروا علينا، لقد تراجعنا للدفاع وكنا نبحث عن المرتدات، وسجلنا ثلاثة أهداف مذهلة".

ماذا حدث مع بيكيه؟

سُئل أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي دار بينه وبين جيرارد بيكيه عندما لم يقم بإخراج الكرة من اللعب عندما سقط فينيسيوس جونيور مصابًا.

وقال الإيطالي: "كنت غاضبًا منه، أخبرته أنه كان يجب عليه إخراج الكرة كما فعلنا في الشوط الأول".

وأضاف: "أخبرني أنهم لم يقوموا أبدًا بإخراج الكرة في مثل تلك المواقف، واعتذرت لأنني لم أكن أعرف ذلك".

واختتم تصريحاته: "هذا أمر محترم، إذا كانوا يريدون الاستمرار في اللعب وعدم إخراج الكرة، أنا فقط لم أكن أعرف ذلك".

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