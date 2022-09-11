أنشيلوتي يدافع عن فينيسيوس ويعلن موقفه من احتجاجات أسينسيو

أنشيلوتي يتحدث عن براعة فينسيوس ويطرح سؤالًا هامًا عن وضع فريقه بعد كأس العالم

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن أداء فريقه بعد الانتصار الرائع أمام ريال مايوركا برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني.

ريال مدريد قلب تأخره في النتيجة بهدف دون رد بالفوز برباعية مقابل هدف على ملعب سنتياجو برنابيو ليواصل سلسلة انتصاراته متصدرًا الليجا بالعلامة الكاملة من خمس مباريات فاز بهم جميعًا.

وظهر أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بسعادة بالغة حيث أشاد بأداء لاعبي فريقه، وتحدث عن أهم النقاط التى حدثت في اللقاء.

أنشيلوتي يختار الهدف الأجمل

وقال أنشيلوتي عندما سؤاله عن الهدف الأجمل في المباراة: "أنا أفضل الأهداف الثلاثة، جميعهم كانوا بجودة عالية، لكن على ما اعتقد فإن الهدف الأجمل هو هدف فينسيوس جونيور، الذي تقدمنا ​​به في النتيجة ثم جعل المباراة أسهل".

وأضاف: "كانت الحرارة عالية وجعلت المباراة صعبة، كما اهتزت شباكنا من ركلات ثابتة، لكن حافظنا على الهدوء وشيئًا فشيئًا عدنا إلى المباراة.

وواصل: "اللياقة البدنية؟ هناك العديد من العوامل، أولها جينات هؤلاء اللاعبين في الفريق لدينا الكثير من الطاقة والسرعة، ويظهر ذلك في قدرات رودريجو وفالفيردي وكامافينجا ومودريتش وتشواميني، ثم هناك موقف والتزام، اللاعبون جادون للغاية ويعملون بشكل جيد كل يوم".

قيادة فالفيردي

وتابع: "فالفيردي قائد غرفة تبديل الملابس في المستقبل؟ يكون المرء قائدًا عندما يكون مثالًا وفيدريكو مهم جدًا بالنسبة لنا، إنه يؤدي أداءً جيدًا للغاية ولا يزال متواضعًا جدًا ويمكن لهذا أن يساعده على أن يكون قائداً في المستقبل، لدينا هنا العديد من القادة الذين يقودون بالقدوة وليس الكلام وهذا مهم للغاية".

استعراض فينيسيوس

وقال المدرب الإيطالي: "مراوغة فينيسيوس؟ إنه لاعب مميز بسبب طريقة لعبه يمكن أن يحدث أحيانًا أن يغضب المنافس، عليك أن تفهم أنه يحاول دائمًا المراوغة، سواء فاز فريقه أو خسر، أحيانًا هذه الحركات تجعل الخصم غاضبًا أكثر من المعتاد بقليل، لكن هذه أشياء تحدث في كرة القدم مع الخبرة سيتعلم شيئًا فشيئًا".

وبسؤاله عن غضب أسينسيو أجاب أنشيلوتي: "الحقيقة هي أنني أردت إجراء تغييرين كنا نستعد إذا لم نتقدم بإشراك ماريانو وأسينسيو، لكن إصابة لوكاس فاسكيز غيرت المجريات، ولم يكن لدينا سوى تبديل واحد، أعلم إنه غاضب وأنا أتفق معه إنه أمر طبيعي، هذا يعني أنه يريد اللعب وأن يشعر بأهميته، في هذه الفترة كان اللاعب الأكثر تأثراً في الفريق وأنا آخذ ذلك في الاعتبار وأتفق تماما مع غضبه".

قدرات هازارد وغضب أسينسيو

وعن أداء هازارد وسيبايوس علق المدرب المخضرم: "داني كان أكثر مشاركة في المباراة لأنه لم يكن هناك الكثير من المساحات للمهاجمين حاول إيدين ما طلبته وترك مساحات للآخرين، لقد كانت مباراة إيجابية لكليهما".

وأردف: "واجهنا صعوبات في الشوط الأول ولكن ليس لأن هازارد كان هناك تأخر هازارد قليلاً ولم نكن في هذا الموقف بالنسبة للمستقبل لدي نفس الفكرة، لا شيء يتغير في بعض الأحيان يمكنني إشراك رودريجو في مركز رأس الحربة، لكن هازارد يتحرك كثيرًا كمهاجم".

وتابع: "نحن نقوم بعمل جيد جدا، الفريق استطاع تعويض غياب كريم بنزيما لقد كان ضخ ثقة مهم ونتمنى أن نراه قريبًا".

فينيسيوس والحكم

وعن لقطة غضب فينيسيوس من الحكم المباراة قال أنشيلوتي: "يجب احترام الحكم أولاً وقبل كل شيء، حتى لو فشل من الطبيعي تمامًا أن يقوم المنافسون بالتركيز أكثر قليلاً مع البرازيلي عن غيره وأن يكونوا أكثر عدوانية معه ليس على تغير شخصية فينيسيوس، يبدو لي أنه يحترم المنافسين والحكام كثيرًا".

وأتم: "دوري قبل كأس العالم وآخر بعده؟ قبل كأس العالم أعتقد أننا لن نواجه أي مشاكل بعد كأس العالم، هذا هو السؤال الذي علينا أن نطرحه، سيتوجب علينا تقييم من عاد من البطولة ويحتاج للراحة، ومن الممكن أن نلعب أول المباريات بعد المونديال بدون امتلاك اللاعبين الأساسيين، لكن هذا هو الأمر وعلينا أن نتعامل معه".