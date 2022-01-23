أنشيلوتي: هدف ميليتاو يذكرني بعاشرة راموس!

أعاد هدف إيدير ميليتاو لريال مدريد في شباك إلتشي، الذاكرة لمدربه كارلو أنشيلوتي لهدف سيرخيو راموس التاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2013-14 أمام أتلتيكو مدريد.

وتقدم إلتشي بهدفين نظيفين على ريال مدريد مساء الأحد في الجولة 22 من الدوري الإسباني، قبل أن يقلص لوكا مودريتش الفارق من ركلة جزاء ثم يضع ميليتاو هدف التعديل بالوقت القاتل.

أنشيلوتي كان مدربًا لريال مدريد عندما أحرز راموس هدف التعديل في أتلتيكو مدريد باللحظة الأخيرة في لشبونة، والذي كان سببًا في تحقيق العاشرة للنادي الملكي فيما بعد.

ماذا قال أنشيلوتي عن هدف ميليتاو؟

وفي حديثه للإعلام بعد المباراة، قال أنشيلوتي "سجل سيرخيو راموس العديد من الأهداف لنا، وأتذكر بشكل خاص هدف العاشرة".

كما أضاف "يجب أن يتعلم ميليتاو من راموس هذا، إنه يتطور في الفترة الأخيرة وأنا متأكد من أنه سينجح".

ماذا قال أنشيلوتي عن التعثر أمام إلتشي؟

أما عن نتيجة المباراة، قال أنشيلوتي "لم ننجح أمام المرمى ولكن الحقيقة أننا حصلنا بالنهاية على نقطة وهي مهمة".

وواصل "لقد كانت جولة مجنونة لأن إشبيلية أدرك التعادل في اللحظة الأخيرة أيضًا وبالمثل فاز أتلتيكو مدريد، من الواضح أنه دوري تنافسي للغاية".

وأتم "الآن تأتي أهم فترة في الموسم، إنها الفترة التي تُحسهم بها الألقاب، وأظن أننا بوضع جيد بالدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك".

ما هو موقف ريال مدريد الحالي بكل الأصعدة؟

ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب الملاحقين، إشبيلية.

الملكي تأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ويضرب موعدًا صعبًا مع أتلتيك بيلباو في سان ماميس ببداية فبراير المقبل.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، أسقطته القرعة في فخ مواجهة صعبة للغاية بدور الـ16 أمام باريس سان جيرمان.

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