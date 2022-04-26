أنشيلوتي: هدف راموس سبب ولايتي الثانية مع ريال مدريد

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن أحد أبرز أسباب عودته لتولي قيادة الفريق الملكي في ولاية ثانية له.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن تعاقد مع كارلو أنشيلوتي في بداية الموسم الجاري، خلفاً لـ الفرنسي زين الدين زيدان.

الكتيبة الملكية على موعد مع مباراة قوية أمام مانشستر سيتي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال أنشيلوتي في تصريحات تليفزيونية: "أدرك أنني أدرب أهم ناد في العالم، المتطلبات كبيرة جداً، لم أعتقد أبدًا انني سأعود الى مدريد، أستمتع بعملي على الرغم من كثرة الانتقادات، فهي شئ طبيعي".

ماذا قال أنشيلوتي قبل مواجهة مانشستر سيتي؟

وعن المباراة الفاصلة أمام كتيبة جوارديولا قال: "البرنابيو سيساعدنا، الأمور ستسير على ما يرام كما حدث أمام جوارديولا من قبل".

ريال مدريد كان قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب إقصاء تشيلسي حامل اللقب، بينما نجح مانشستر سيتي في إقصاء أتلتيكو مدريد ليتأهل لمواجهة الميرينجي.

أنشيلوتي يتحدث عن فترته الأولى في ريال مدريد

قال أنشيلوتي: "يخبرني الجميع أنني هنا بسبب هدف سيرخيو راموس، أنا فخور بتدريب ريال مدريد، إنه شيء مميز ، كما هو الحال مع ميلان، أشعر بأنني محبوب للغاية".

وعن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد قال: "العلاقة مع الرئيس في الحقبة الثانية أكثر هدوءًا واتزانًا، فهو قادر على تحقيق كل شئ بطريقة إدارية صائبة".

وواصل: "هذا النادي لا يتوقف أبدًا، هنا لا يمكنك الاحتفال لأن عليك التطلع دائمًا إلى الأمام، الخسارة تؤثر بشكل سلبي كبير، لذلك ريال مدريد هو الأكثر فوزًا بالألقاب".

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قال أنشيلوتي: "إذا اعتقدنا أنها نزوة من كرة القدم، فإننا تخطينا النتائج، يجب أن تتحسن كرة القدم الإيطالية، المستوى الذي ظهر به الفريق في تصفيات كأس العالم ليس مستوى الفريق الذي فاز ببطولة أوروبا، لدى إيطاليا لاعبون جيدون للغاية".

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيلعب مباراة الذهاب بدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء ضد مانشستر سيتي في إنجلترا، على أن تقام مواجهة الإياب الأربعاء التالي في إسبانيا.