أنشيلوتي: هازارد ليس سعيداً ويجب احترام بيل

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي ثقته الكاملة في الفريق خلال الفترة الصعبة المقبلة في ظل الانتقادات التي يتعرض لها بسبب أداء الفريق في المباريات الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي.

ريال مدريد يعيش فترة ربما ليست الأفضل رفقة أنشيلوتي، بالإضافة إلى أنه مُقبل على أصعب مرحلة من الموسم في الشهر القادم.

وسيتعين على الفريق الملكي أن يخوض 9 مباريات في 31 يوماً ما بين 21 نوفمبر و22 ديسمبر، وسيكون عليه تحقيق نتائج جيدة في تلك الفترة.

ماذا قال أنشيلوتي؟

بدأ أنشيلوتى حديثه في المؤتمر الصحفى على هامش مباراة غرناطة غدًا، قائلًا: "تحسن حالنا فى فترة التوقف، لدينا ثقة جيدة والتي تحققت بالنتائج الإيجابية، وصلنا بشكل جيد حتى هذه اللحظة، وسنقوم بعمل رائع".

وأضاف: "الفريق جيد من الناحية البدنية وآمل أن نقدم أداءً جيدًا حتى عيد الميلاد، لدينا مباريات مهمة جدًا في الليجا ونريد أن نحقق الفوز في دوري الأبطال، لذلك سنحتاج إلى أن نكون هناك بشكل جيد جسديًا وعقليًا".وعن جدول المباريات: "لست متفاجئًا، لو لعبنا يوم السبت لكان لدينا وقت أقل للتعافي لاعبي أمريكا الجنوبية، الآن يمكننا استعادتهم بشكل جيد".



وعن لاعبي الفريق هازارد وبيل؟



تطرق الإيطالي للحديث عن وضع بعض لاعبي الفريق وقال عن هازارد: "هازارد لن يكون قادرًا على اللعب غدًا لأنه مصاب بالتهاب فى المعدة، هازارد ليس سعيدًا بوضعه الحالى لأنه لا يلعب كثيرا، وبالطبع سيزعجني الأمر إذا كان غير ذلك".

وعن إصابة جاريث بيل، قال أنشيلوتى، "وضعه واضح، تم تقييمه بأنه لا يستطيع اللعب، قد لا يكون هذا التقييم صحيحًا ونحن نتمنى بأن نستعيده لأنه سيفيدنا".وأضاف أنشيلوتى، "بيل لديه عاطفة خاصة لـ ويلز، ولكن أعتقد أنه يرغب باللعب لـ ريال مدريد أيضًا، أنه لديه شخصية يجب احترامها، هو ليس سعيدا لأنه أصيب مرة أخرى، ولكن معًا سنبذل قصارى جهدنا".





ماذا قال أنشيلوتي عن مباراة تشافي الأولى؟



"ستكون ممتعة وسأشاهدها، تشافى سيقوم بتحضير شىء جديد وإذا قام بذلك فأود اكتشافه فى أقرب وقت ممكن".

ماذا قال أنشيلوتي عن جدول المباريات المزدحم؟

وأردف: "الجميع يقول ذلك، المباريات كثيرة، ما يحدث حاليًا غير صحيح ويجب أن يتغير ذلك".

واختتم: "علينا تغيير وضع كرة القدم، سواء بالسوبرليج أو أى شىء آخر، الآن هنالك العديد من المباريات والعديد من الإصابات، والجودة قلّت في المباريات بسبب عامل اللياقة".

الجدير بالذكر أنّ فريق ريال مدريد يدخل مباراة غرناطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال سوسيداد المتصدر برصيد 28 نقطة، لكن يتبقى للملكي مباراة مؤجلة.

اقرأ أيضًا:

الاعتداء على بيل وسيارته، واللاعب يتفاعل!

بيريز مهاجمًا الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي : عليهم معرفة من هو ريال مدريد !

هنري وجيرارد وأساطير أخرى .. التشكيل التاريخي لآرسنال وليفربول