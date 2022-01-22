أنشيلوتي : هازارد مستمر للموسم القادم، وكاسيميرو لا يوجد مثله في العالم

يؤمن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بأنه لا يوجد أي لاعب في كرة القدم الآن بصفات النجم البرازيلي كاسيميرو.

المدرب الإيطالي تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة إلتشي، غدًا، الأحد، بالدوري الإسباني، وتطرق إلى العديد من الملفات الهامة بفريقه.

وقال أنشيلوتي عن كاسيميرو:"إذا كنا نبحث عن نسخة أخرى منه فنحن مخطئون، لا يوجد واحد في كرة القدم مثله الآن، إنه لاعب فريد".

وأضاف:"يمكن للعديد من اللاعبين اللعب في مركز المحور مثل كامافينجا الذي يلعب بخصائص أخرى، ولكنه لا يمتلك نفس القدرة التكتيكية لكاسيميرو، لم يكن لدي قط محور مثله، كان لدي بيرلو ولكن بصفات مختلفة".

وأما عن حالة سيبايوس:"لقد بدأ في التحسن لإظهار شخصيته وحضوره في الملعب، أنا أحسبه على المستوى الشخصي وقد يكون له دور مهم في الشوط الثاني".

المنافسة على لقب الدوري:"عندما نتحدث عن أتلتيكو مدريد وبرشلونة، فنحن هنا نتطرق إلى فريقين رائعين، من الغريب مواجهتهما للصعوبات الحالية، لكنهما لا يزالان منافسين كبيرين".

الأزمة مع ذهاب اللاعبين البرازيليين لتصفيات كأس العالم:"لن نضغط، نحن نعلم برغبتهم في التواجد مع منتخب بلادهم، سيذهبون ويقرر وقتها المدرب مشاركتهم من عدمها".

جدول المباريات:"التقويم غير منطقي، إنها مشكلة لجميع الفرق، وهناك آخرون متأثرون ويجب حل هذه المشكلة".

أزمات إيسكو وجاريث بيل وإيدين هازارد:"أنا أعالج جميع العلاقات بنفس الطريقة، كل واحد لديه مشكلة مختلفة، إيسكو لم يتعرض لأي إصابات ولكن الأمر مختلف بالنسبة لجاريث وهازارد الذي قد تكون مواجهة الغد مناسبة لظهوره كأساسي".

التخطيط لبقاء هازارد:"نعم سيبقى معنا للموسم القادم".

يذكر أن ريال يحتل المركز الأول بجدول الدوري قبل مواجهة إلتشي، وفي رصيده 49 نقطة بفارق 4 نقاط عن إشبيلية الثاني.

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