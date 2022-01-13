أنشيلوتي: نهائي السوبر مختلف عن الكلاسيكو، وهذه نقطة ضعف برشلونة !

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن غريمه الكتالوني برشلونة يعاني من نقص في التوازن.

ونجح ريال مدريد في التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد التغلب على برشلونة بنتيجة 3/2 بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وجاءت ثنائية برشلونة عن طريق أنسو فاتي ولوك دي يونج، وأحرز ريال ثلاثيته من خلال فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وفيديريكو فالفيردي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات للقناة الرسمية لريال مدريد:"لعبنا بالتزام كبير وخططنا للمباراة بشكل جيد وحافظنا على تواضعنا وهذا سر الفوز، حرصنا أيضًا على الدفاع بصورة جيدة والخروج بالكرة من الخلف بمرونة".

وأضاف:"كانت هناك بعض اللحظات الصعبة كما هو معتاد في مثل هذه المباريات، المهم دائمًا هو العثور على نقطة ضعف الخصم".

وتابع:"برشلونة به العديد من اللاعبين في الأمام ولكنهم يفتقرون للتوازن، لذلك قمنا باستغلال الأمر وساعدنا فينيسيوس وأسينسيو على مقاومة الضغط بتمريرات قصيرة كما فعلنا في الشوط الأول".

وعن المباراة النهائية:"ستكون مختلفة تمامًا، هناك العديد من الأشياء الهامة في كرة القدم يجب وضعها في الاعتبار، مثل الاستحواذ، الهجوم المضاد، الدفاع، الضغط والكرات الثابتة، ولحسن حظي أنني لدي خبرة التدريب في العديد من البلدان بمختلف مدارسها الكروية".

يذكر أن النهائي سيقام يوم الأحد القادم بين ريال وأتلتيك بيلباو لحسم الفريق الفائز بكأس السوبر الإسباني.

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