أنشيلوتي: نستعد لمواجهة باريس، وبيل يريد الاعتزال في ريال مدريد

يبدو أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يشارك الرأي ذاته مع نظيره ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان بخصوص مواجهة الغد الثلاثاء بين الفريقين.

وكان بوتشيتينو وصف المواجهة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بالنهائي المبكر لما تحمله تلك المواجهة من تنافسية شديدة.

ويضرب العملاق الفرنسي موعدًا مع النادي الملكي على "حديقة الأمراء" في مباراة ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال أنشيلوتي؟

أبدى أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ثقته بالفريق وقال: "نحن واثقون من مواجهة الغد، هذه المباراة جيدة بما يكفي لتكون نهائي المسابقة، نحن مستعدون للفوز على أحد المنافسين الرئيسيين في هذه البطولة".

وتابع: "الضغط الوحيد الذي لدينا هو مواجهة فريق عظيم مثل باريس سان جيرمان، إنه دافع أكثر من كونه ضغط، إنها ليست مباراة صعبة للاستعداد لها، كل اللاعبين لديهم حافز كبير".

وأضاف: "يجب أن نقدم مباراة متكاملة غدًا، كلا الفريقين سيحاولان التسجيل عندما تكون الكرة في استحواذ أحدهما، خاصة ما يتعلق باستغلال الهجمات المرتدة، كرة القدم لدينا متشابهة للغاية معهم".

ثم تطرق للحديث عن الويلزي جاريث بيل، ماذا قال؟

وفيما يخص وضعية بيل والذي يتعرض لانتقادات عنيفة، قال أنشيلوتي: "أتحدث إليه كثيرًا، وأحاول أيضًا الاستماع إلى مشاكله، علاقتنا جيدة حقًا، إنه جاد ومحترف، وللأسف إصابته تجعل من الصعب عليه اللعب أكثر هذا الموسم، الآن يشعر بتحسن".

وأردف: "يريد بيل إنهاء مسيرته مع ريال مدريد بأفضل طريقة، فقد ساعد النادي في الفوز بالعديد من الألقاب الرائعة، إنه يستحق الأفضل بكل تأكيد".

وعلق على فترة تدريبه باريس سان جيرمان بين 2011 و2013: "لدي ذكريات جميلة عن الوقت الذي قضيته في باريس سان جيرمان، ومازلت على اتصال بالجماهير، إنه أحد أفضل الأندية وليس من السهل التعامل مع ضغط هذا النادي، يقوم مدربه الحالي بوتشيتينو بعمل رائع".

وأتم: "التدريب ليس صعبًا ، إنه لمن دواعي سروري القيام بذلك، وتدريب باريس سان جيرمان أو ريال مدريد أمرًا رائعًا".

ماذا قال بنزيما؟

وظهر النجم الفرنسي كريم بنزيما في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة رفقة أنشيلوتي وشدد الفرنسي على صعوبة مواجهة باريس سان جيرمان.

وقال بنزيما عن إصابته: "كنت أعمل لساعات عديدة، وأشعر بتحسن كبير، والآن لدينا جلسة تدريبية لنرى كيف ستكون الأمور".

وأضاف: "بالتأكيد أشعر أنني بحالة جيدة، لكن يجب أن يكون لدي المزيد من الأحاسيس على أرض الملعب".

وتابع: "أن أكون جاهزًا بنسبة 100% مهم، وتعافيت كثيرًا هذه الأيام، وبعد التدريب سنقرر".

واستكمل: "حين تكون خارج الملعب يكون لديك وقت عصيب، وكنت أعمل في الصباح وبعد الظهر والليل، وفي رأسي أنا جاهز، فهي مباراة رائعة، وإذا اضطررت للعب غدًا فسأبذل قصارى جهدي".