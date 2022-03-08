أنشيلوتي: مبابي؟ لا أتمنى إصابة أي لاعب

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على صعوبة مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستضيف باريس سان جيرمان مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ويدخل النادي الملكي المباراة مطالبًا بالفوز بفارق هدفين، بعد أن خسر ذهابًا بهدف نظيف.

وعقد أنشيلوتي، الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة باريس سان جيرمان، والذي أكد خلاله أنه لا يتمنى إصابة أي لاعب، ردًا على احتمالية غياب كيليان مبابي نجم باريس عن المواجهة.

ماذا قال أنشيلوتي؟

في البداية تحدث أنشيلوتي عن المباراة قائلًا: "هناك أشياء كثيرة في هذا النوع من المباريات، الأمر الأهم هو الجانب العقلي والحماس الذي نملكه، وحقيقة أنه يمكننا الاستمتاع بدعم الجماهير، وهو أمر مهم للغاية".

وأضاف: "أرى الفريق يمر بحالة جيدة، واللاعبون متحفزون وهادئون، سنحاول الحصول على الأفضل غدًا".

وتابع: "يجب أن نفوز بالمباراة، وليس علينا تسجيل الكثير من الأهداف، يمكننا التسجيل سواء في وقت مبكر أو حتى في اللحظة الأخيرة".

كيف يوقف مبابي؟

أنشيلوتي تطرق في تصريحاته إلى الطريقة التي سيحاول بها الحد من خطورة مبابي.

وقال الإيطالي: "الخطة التي وضعناها لا تتمحور حول مبابي، هناك نيمار وميسي، وجميع لاعبي باريس سان جيرمان الجيدين".

وأضاف: "خطتنا هي اللعب ككتلة سواء بالكرة أو بدونها، وأن نتمتع بالكثافة لمدة تسعين دقيقة، يجب أن نكون أذكياء وليس علينا أن نصاب بالجنون".

وقال أنشيلوتي عن إصابة مبابي: "كنت لاعب كرة قدم، وآمل دائمًا ألا يتعرض اللاعبون للأذى، ما حدث لمبابي يمنحه فرصة اللعب، ونستعد للمباراة معتقدين أنه قادر على المشاركة".

وتحدث أنشيلوتي عن الطريقة التي يعتقد أن جماهير ريال مدريد ستسقبل بها مبابي بقوله: "يقول التاريخ إن اللاعبين الجيدين والعظماء تلقوا التصفيق دائمًا في سانتياجو برنابيو، وسأتفهم إذا صفقوا لمبابي".

وأردف: "جماهير برنابيو تحب اللاعبين الرائعين، لكنها تحب رؤية ريال مدريد يفوز ويلعب بشكل جيد".

ما هو الاختلاف بين مباراتي الذهاب والإياب؟

أنشيلوتي أكد أن ريال مدريد سيحاول جاهدًا محو ذكرى مباراة الذهاب المخيبة عبر تقديم أداء كبير إيابًا.

وقال الإيطالي: "في الذهاب لم نتمكن من اللعب بطريقتنا، عانينا من الضغط المتقدم من جانب باريس، ولم نقدر على إيجاد فرص للهجوم، الأمر سار بشكل جيد دفاعيًا، لكن استقبلنا هدفًا في النهاية".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "الفارق مع مباراة الذهاب هو أننا عملنا أكثر على الجانب البدني، لم نلعب بشكل جيد في باريس، ونحن مقتنعون بأننا سنخوض مباراة رائعة غدًا".

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