أنشيلوتي : لن ندخل سوق يناير، وهذا موقفي من مبابي وهالاند !

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على عدم دخوله فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مشددًا على رغبته في الفوز بالألقاب مع الفريق.

ريال يحتل حاليًا صدارة الدوري الإسباني بفارق شاسع عن منافسيه، ولكنه ارتبط بتدعيم صفوف فريقه في يناير القادم.

وتحدث أنشيلوتي في حوار مع صحيفة "as" الإسبانية ليكشف موقفه من العديد من القضايا الهامة التي تخص ناديه.

ماذا قال أنشيلوتي؟

وقال أنشيلوتي عن فوزه بالألقاب هذا الموسم:"الوعد بالحصول على الألقاب ليس أفضل فكرة، ولكن يمكننا الوعد بأن ريال مدريد سيظل يافس حتى النهاية".

وعندما سئل عن ما إذا كان بنزيما هو المهاجم الأفضل في العالم الآن:"أعتقد ذلك بسبب ما يقدمه والإضافة التي نراها منه والأهداف التي يسجلها بشكل مستمر".

وأضاف:"هو الآن في مستوى كريستيانو رونالدو وإرلينج هالاند، لأنه يصنع الفارق وهذا ما شاهدناه في لقاء أتلتيك بيلباو الأخير".

ماذا عن قرعة دوري الأبطال وصفقات المستقبل؟

أنشيلوتي قال عن خطأ قرعة دور الـ16:"الموقف كان سيئًا ولكن هو خطأ ولا يمكن الحديث عنه أكثر من ذلك، الآن يجب علينا التفكير في باريس سان جيرمان ومحاولة تخطي هذه العقبة".

وتابع:"كل ما أريده في الوقت الحالي هو دخول شهر فبراير في أفضل حالة ممكنة من دون أي إصابات، ونعد بأننا سنبذل كل ما لدينا لتحقيق البطولة".

وعن حسم الليجا:"لا أعتقد أن البطولة انتهت، ولكن لدينا ميزة صغيرة عن باقي الفرق الأخرى مثل أتلتيكو مدريد وبرشلونة، الوضع يبدو مختلفًا مع إشبيلية".

إمكانية لعب كيليان مبابي وإرلينج هالاند في ملعب ريال مدريد الجديد:"بالطبع قد يريدان القدوم ولكن مستقبل هذا الفريق قد تقرر بالفعل، لا أعرف ماذا سيفعل اللاعبون الآخرون".

واستكمل:"أتمنى أن يكون المدرب كما هو لأن مستقبل ريال قد تحدد بالفعل، مع الفريق الحالي والشباب القادمين ليس هناك شك بأن الفريق سينافس لفترة طويلة".

وأما عن فترة الانتقالات الشتوية:"لا، هذا الشتاء لن أطلب لاعبين جدد، سأطلب ما يريده الجميع، وهو وضع حد للوباء لنعيش حياة صحية في المستقبل".

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