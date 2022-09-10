أنشيلوتي: لن أطلب من هازارد التسجيل مثل بنزيما، وكورتوا سيلعب رغم إصابته

أعلن موقف النجم البلجيكي من المشاركة ضد مايوركا

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن تعرض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للإصابة، قبل مواجهة الفريق غدًا أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني.

ريال لديه إصابة أخرى لنجمه كريم بنزيما الذي يعاني من مشكلة ستبعده لفترة تصل من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وهي الإصابة التي تعرض بفوز فريقه على سلتيك الاسكتلندي الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وقبل مواجهة مايوركا غدًا، الأحد، في الليجا، خرج أنشيلوتي للحديث عن موقفه من الإصابات، وظهور إيدين هازارد المتوقع بدلًا من بنزيما.

ماذا قال أنشيلوتي عن الإصابات؟

المدرب الإيطالي المخضرم قال عن كورتوا:"كان يعاني من مشكلة صغيرة في ركبته ولم يتدرب يومها، ولكنه سيلعب غدًا ضد مايوركا".

وأما عن بنزيما:"نريد عودته في أسرع وقت ممكن، لكنه لن يلعب غدًا أو ضد لايبزيج أيضًا، سنرى إمكانية مشاركته في الديربي أمام أتلتيكو مدريد، وإن لم يتعافى قبلها فلن يذهب مع فرنسا في فترة العطلة الدولية".

وعن تأثر الفريق بغيابه:"الاعتماد على كريم ليس سيئًا، ليس لدينا بديل طبيعي له لأنه أفضل مهاجم في العالم ولا يوجد أي بديل في السوق، لكن يمكننا استبداله بلاعبين بخصائص مختلفة".

وأوضح:"نأمل أن نعتمد على فينيسيوس جونيور ورودريجو بدلًا منه في بعض المباريات وكذلك ماريانو دياز يمكنه مساعدتنا".

هل يبدأ هازارد ضد مايوركا؟

أنشيلوتي قال عن الجناح البلجيكي:"لقد قام بعمل جيد وسأبدأ به غدًا وأتمنى أن يقدم مباراة رائعة، من الواضح أنني لن أطلب منه تسجيل الأهداف مثل كريم، أريده فقط أن يلعب بشكل جيد ويتواصل جيدًا مع باقي اللاعبين بالهجوم".

وعن فينيسيوس جونيور:"هل يمكن أن يسجل 30 هدفًا هذا الموسم؟ هدفه هو مواصلة اللعب بنفس الطريقة التي يحسم بها المباريات ونحن سعداء بذلك".

وأما عن احتفالات الجناح الشاب:"إنه برازيلي ويرقص جيدًا، لا يمكنني الرقص مثله، لا أعتقد أنه يزعج أي شخص باحتفالاته".