أنشيلوتي :لا نحتاج لتعاقدات وجماهير السوبر كلها "بيضاء"

صفقة التعاقد مع مهاجم لا تبدو ممكنة

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن الموسم الأفضل له طوال مسيرته، قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني، غدًا الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

ويلعب ريال غدًا ضد نظيره الألماني بالملعب الأولمبي في مدينة هلسنكي الفنلندية، بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بينما حصد الفريق الخصم الدوري الأوروبي للموسم الماضي.

وتواجد أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة، بصحبة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، للحديث عن بعض التفاصيل الخاص بهذه المواجهة.

الموسم الأفضل بمسيرته

وقال أنشيلوتي للصحفيين عن الموسم الماضي:"إنه كان الأفضل في مسيرتي، لم أتمكن مطلقًا من الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا معًا، بفضل السلوك والجودة والخبرة حقق هذا الفريق شيئًا مهمًا للغاية".

وأما عن ظروف فريقه للموسم القادم والتعاقد مع مهاجم جديد:"أعتقد أننا لا نفتقر أي شيء، لدينا حلول بديلة، رغم أن استبدال كريم بنزيما أمر مستحيل، لا يوجد لاعب مثله".

الصفقات الجديدة:"لقد وقعنا مع لاعبين قاما بتحسين الجودة البدنية والفنية للفريق، الآن علينا تحسين التناغم بين الشباب والمحاربين القدامى، وهو أمر لن يكلفنا لأننا نقوم بذلك بالفعل منذ العام الماضي".

وعن طموحاته هذا الموسم:"سنبذل كل ما بوسعنا في كل المسابقات، ولكن الفوز بـ6 بطولات هذا الموسم سيكون في غاية الصعوبة، ولكني أثق أن فريقنا الحالي أفضل من الذي امتلكناه الموسم الماضي".

كيف تحدث عن آينتراخت فرانكفورت؟

المدرب الإيطالي واصل حديثه:"لقد فازوا بالدوري الأوروبي ضد فرق قوية للغاية، سنحتاج للقتال من أجل الفوز عليهم، لدينا ثقة كبيرة قبل دخول هذه المباراة لأن دوري الأبطال منحنا الأمل".

الحضور الهائل للجماهير الألمانية:"غدًا سيكون هناك الكثير من مشجعي آينتراخت لكن كلا المشجعين يرتدون ملابس بيضاء وسيكون الملعب أبيض، لذلك يمكننا نعتقد أن الجميع سيشجع ريال مدريد".

مودريتش يشيد ببنزيما

وفي سياق متصل تواجد لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بالمؤتمر الصحفي وقال عن بنزيما:"إنه لاعب فريد من نوعه وأحب كل صفاته لو كان علي الاختيار سأختار أهدافه التي لا أستطيع تسجيلها مثله".

وعن أهمية البطولة:"إنها ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا مثل باقي المسابقات، نحن هنا للفوز وسنبذل قصارى جهدنا لبدء الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

وعن لعب كأس العالم في منتصف الموسم:"لا أرى الأمر بشكل مختلف، العمر لا يهم، أشعر أنني ألعب بشكل جيد للغاية والمدرب يعرف ذلك لكني تحت تصرف منتخب كرواتيا بالكامل".