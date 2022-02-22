أنشيلوتي في خطر .. إدارة ريال مدريد تريد بوتشيتينو من جديد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد عاد للتفكير في الحصول على خدمات المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن الكثير من الشكوك تحيط بمستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للملكي.

وكان أنشيلوتي قد خسر لقاء الذهاب في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ضد بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان بهدف نظيف.

وأوضحت الصحيفة مانشستر يونايتد سيجد منافسة صعبة للغاية من قبل ريال مدريد في عملية الحصول على خدمات بوتشيتينو.

وذكرت كذلك أن مستقبل كيليان مبابي وقراره سواء بالانضمام لصفوف ريال مدريد أو بالاستمرار مع باريس سيكون مؤثرًا في قرار بوتشيتينو.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يحاول فيها ريال مدريد الحصول على خدمات بوتشيتينو، حيث حاول في الصيف الماضي لكن عقده مع باريس منعه.

جدير بالذكر أن عقد بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان لا ينتهي قبل نهاية الموسم المقبل 2022-2023 أي أن رحيله في الصيف لن يكون بتلك السهولة.