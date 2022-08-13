المدرب الإيطالي سينهي مسيرته في سانتياجو برنابيو

قام كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بالدفاع عن لاعبه فينيسيوس جونيور بعد حصوله على المركز التاسع بترشيحات أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعلن أمس، الجمعة، عن قائمة المرشحين للأفضل في أوروبا، بتواجد فينيسيوس تاسعًا، واقتصار المنافسة النهائية على 3 لاعبين وهم كريم بنزيما، تيبو كورتوا وكيفين دي بروينه.

وعلى الجانب الآخر يظل السباق مفتوحًا بالكرة الذهبية، بعدما أعلنت فرانس فوتبول عن قائمة تضم 30 لاعبًا للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية منهم بنزيما وفينسيوس وتيبو كورتوا ولوكا مودريتش وأنطونيو روديجر وكاسيميرو.

وتحدث أنشيلوتي عن العديد من الأمور الهامة التي تخص لاعبي فريقه، خلال تواجده بالمؤتمر الصحفي لمباراة ألميريا، غدًا، الأحد، في الجولة الأولى من النسخة الجديدة للدوري الإسباني لموسم 2022/2023.

ماذا قال أنشيلوتي عن ترشيحات الأفضل في أوروبا والكرة الذهبية؟

المدرب الإيطالي قال عن فينيسيوس:"هذه تقييمات يضعونها، فينيسيوس سعيد بالموسم الذي خاضه، سجل الهدف الذي جلب لنا دوري أبطال أوروبا، وسيقاتل من أجل الفوز بالكرة الذهبية في المستقبل، من سوء حظه أن لدينا لاعب آخر سيفوز بالجائزة هذا العام".

وعن عدم وجود توني كروس بترشيحات الكرة الذهبية:"أنا مندهش بعض الشيء لأن كروس قضى موسمًا رائعًا، اختيار جميع لاعبي ريال مدريد يعتبر مشكلة، ولكن من الغريب عدم وجود لاعبين مثل كروس وفالفيردي وألابا لأنهم استمتعوا بموسم رائع".

كيف يبدو ريال مدريد بالموسم الجديد؟

وقال أنشيلوتي عن وجود العديد من اللاعبين بفريقه:"نحن نعمل بشكل جيد، نواجه مشكلة في بعض الأحيان بوجود الكثير من اللاعبين في التدريب، لأن الأمر يثير بعض القلق عندما تحاول أن تلعب عشرة ضد عشرة في تمرين تكتيكي، ولكن لا توجد لدينا مشكلة في تواجد 23 لاعبًا".

وعن إمكانية اللعب بأوريليان تشواميني وكاسيميرو معًا:"نعم هناك توافق بينهما بسبب الخصائص المختلفة لكل منهما، تشواميني أفضل من ناحية الإنهاء وكاسيميرو يتفوق في عملية إيقاف اللاعبين، يمكنهما اللعب معًا بالتغيير بين خطة 4/4/1/1 وخطة 4/4/2".

موقف إيدين هازارد:"لا أعرف عدد الدقائق التي سيلعبها، لكنه سيشارك أكثر من العام الماضي، يمكنه اللعب بمراكز مختلفة في الأمام واليسار واليمين وكذلك كمهاجم وهمي".

بقاء ماركو أسينسيو وداني سيبايوس:"لابد لي من تقييم الوضع الحالي للفريق، هم يعملان بشكل جيد وأنا أركز على الفريق الذي أملكه ولو تغير أي شيء في أذهانهما سيكون علينا التكيف على الوضع".

مركز أنطونيو روديجر:"إنه يعمل بشكل جيد للغاية، وضعته على الجانب الأيسر بشكل مؤقت وهو فعال بهذا المكان، لكني سأستخدمه كقلب دفاع لمساعدته على التأقلم".

وعن اعتزاله قال المدرب المخضرم لصحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية:"هذه المرحلة في ريال مدريد ستنهي مسيرتي، سأنسحب بعد تدريب هذا الفريق الذي يتصدر كرة القدم، ومن المنطقي وضع كلمة النهاية بعد هذه التجربة".

هل كورتوا الحارس الأفضل بمسيرته؟

أنشيلوتي اختار الإجابة الدبلوماسية على هذا السؤال قائلًا:"بالنسبة لي الأمر معقد لأنني عملت مع الكثير من الحراس الرائعين مثل بوفون ونوير وتشيك وكاسياس ودييجو لوبيز".

وأضاف:"من الصعب اختيار الأفضل بينهم، ولكن يسعدني القول إنه الأفضل في العالم الآن وهذا ليس بالأمر الهين أبدًا".

وعن قدوم كأس العالم بمنتصف الموسم:"لن نواجه الكثير من المشاكل، سيرغب اللاعبون في الذهاب إلى هناك في حالة جيدة وسيستعدون بأفضل صورة ممكنة، السؤال الأهم هو كيفية عودتهم بعد البطولة، عادة ما يذهبون في عطلة ولكن هذا العام سيعودون في لحظة مهمة بالموسم، لذلك سيكون علينا تقييم حالتهم البدنية وقتها".