أنشيلوتي عن غياب هازارد أمام إسبانيول: لا أدربه وحده!

مدرب ريال مدريد يكشف سبب عدم الدفع بالبلجيكي أمام إسبانيول.

عكس طبيعته الهادئة، رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بغضب واضح على سؤال حول عدم إشراك البلجيكي إيدين هازارد خلال مواجهة النادي الملكي أمام إسبانيول في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد حقق فوزًا صعبًا خارج أرضه أمام إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "باور 8" في مدينة برشلونة، بعد أن سيطر التعادل على اللقاء حتى الدقيقة 88.

ورغم تعقد المباراة وتأخر الفوز، إلا أن أنشيلوتي قرر عدم الاعتماد على هازارد أمام إسبانيول، واكتفى بجلوسه على مقاعد البدلاء.

ماذا قال أنشيلوتي؟

أنشيلوتي، وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، سُئل عن السبب في عدم الدفع بالبلجيكي الدولي كبديل في ظل تأخر الفوز.

وقال أنشيلوتي بنبرة حاسمة: "ربما كان هازارد خيارًا، لكنني لم أرغب في أن يصبح الفريق غير متوازن، كان لدينا بالفعل كل من رودريجو وبنزيما وفينيسيوس في الملعب، الدفع بمهاجم آخر كان سيصبح محفوفًا بالمخاطر".

وأضاف: "هازارد يتمتع بدعمي الكامل، ولن تكون مشكلة إذا لم يلعب أو لا يدخل إلى الملعب أو لا يقوم بالإحماء، سيحصل على وقت اللعب".

واختتم أنشيلوتي: "أنا لست مدرب هازارد، أو بنزيما، أو ميندي أو كامافينجا، أنا مدرب ريال مدريد".

ما هو موقف ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

مع تحقيق الفوز في أول ثلاث مباريات منذ بداية موسم 2022-23 في الدوري الإسباني، فإن ريال مدريد يدافع عن لقبه في "لا ليجا" بسجل مثالي حتى الآن.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد تسع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن ريال بيتيس صاحب المركز الثاني.

ومن المنتظر أن تكون مواجهة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في قمة الجولة الرابع من الدوري الإسباني، والتي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة فض الشراكة المبكرة في جدول ترتيب "لا ليجا".