أنشيلوتي عن ضم روديجر: من هذا اللاعب؟!

تفادى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تساؤلات حول احتمال ضم نجم تشيلسي، أنطونيو روديجر، حيث تظاهر الإيطالي لفترة وجيزة بعدم معرفة من هو المدافع.

ولكن عندما سئل أنشيلوتي عن التوقيع المحتمل، للاعب الذي من المُقرر أن ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، أنطونيو روديجر أكد أنه لا يشعر بالراحة في الحديث عن لاعب غير موجود في النادي حاليًا.

ماذا قال أنشيلوتي عن روديجر؟

عندما سُئل أنشيلوتي عن توقيع روديجر لريال مدريد، أثناء تصريحات عقب نهاية قمة مانشستر سيتي بدوري الأبطال رد ضاحكاً: "توني من؟ من هذا؟".

وأضاف: "إنه لا يزال لاعباً في تشيلسي، لذلك لا يُمكنني الحديث عن هذا الأمر".

وضع روديجر

مع اقتراب رحيل روديجر عن الستامفورد بريدج، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، فهناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه على رأسهم ريال مدريد، برشلونة، مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وكان توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي قد اعترف برغبة اللاعب في الرحيل مؤكدً أنه سيظل جزءاً أساسياً في النادي حتى يوم رحيله.

واختتم حديثه قائلاً: "ليس لدي أدنى شك أنه سيُقدم كل ما لديه حتى آخر يوم له في النادي".

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