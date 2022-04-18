أنشيلوتي: سأعود لميلان في حالة واحدة .. وسأشجع كندا في كأس العالم!

بعد عدة سنوات في الظل، عاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى دائرة الضوء في الموسم الحالي، بعدما تولى تدريب نادي ريال مدريد الإسباني.

وبعيدًا عن وضع ريال مدريد الرائع في الدوري الإسباني، وتأهل الفريق الملكي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فإن أنشيلوتي كشف عن المنتخب الذي سيشجعه في كأس العالم 2022، وإمكانية عودته من جديد إلى ميلان الإيطالي.

وأجرى أنشيلوتي مقابلة مع محطة "rai radio" الإيطالية، قيم خلالها مسيرته التدريبية، وتحدث عن النجاح في بطولات الدوري.

ماذا قال أنشيلوتي؟

في البداية تحدث أنشيلوتي عن أفضل بطولة فاز بها قائلًا: "من الصعب ترتيب البطولات التي تحصل عليها، أشعر بالرضا عن كل ما حققته خاصة البطولات التي يكون فيها للاستمرارية أهمية كبيرة".

وأضاف: "كانت الفوز مع ميلان في 2004 سباقًا جيدًا، وكيف يمكن أن أنسى لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي".

هل يعود إلى ميلان؟

وعن إمكانية العودة من جديد إلى تدريب ميلان قال أنشيلوتي: "سأتحدث عن ذلك في اليوم الذي أستقيل فيه من تدريب ريال مدريد".

وأضاف: "إذا استقلت من ريال مدريد خلال 20 عامًا، أعتقد أنه يمكنني الاعتزال بدلًا من الذهاب إلى ميلان".

وتابع: "ميلان هو أحد الفرق القليلة التي أحتفظ بها في قلبي، لأنه رفعني لأعلى، ليس كلاعب ولكن كمدرب".

هل يرحل أسينسيو إلى ميلان؟

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، الذي ارتبط في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى ميلان.

وقال الإيطالي: "إنه لاعب ذو جودة غير عادية، لقد عانى من إصابة شديدة في الركبة في السنوات الأخيرة، وتعافيه كان بطيئًا للغاية".

وأكمل: "إنه لاعب مهم ولا يمكنني سوى إجراء تقييم فني".

وأردف: "المستقبل؟ لا أعرف ماذا سيحدث، إنه يتحدث إلى النادي بشأن تجديد العقد".

لماذا سيشجع كندا في كأس العالم؟

أنشيلوتي تطرق إلى عدة قضايا أخرى خلال اللقاء، من بينها قصة وقت اللعب الفعلي، وعودة جوزيه مورينيو إلى إيطاليا من بوابة نادي روما، بالإضافة إلى المنتخب الذي سيشجعه في مونديال قطر.

وقال أنشيلوتي عن قضية وقت اللعب الفعلي: "في الوقت الحالي، يسقط اللاعبون لعشر دقائق، وهناك دائمًا تضييع للوقت، أعتقد أننا وصلنا في الوقت الحالي لضرورة العمل بوقت اللعب الفعلي".

وعن مورينيو قال المدرب الإيطالي: "لقد أعاد مورينيو الحماس إلى مدينة روما، لقد كان النادي في أمس الحاجة إليه، إنه يقوم بعمل استثنائي بفضل خبراته والصفات التي يملكها".

ومع غياب منتخب إيطاليا عن كأس العالم 2022، كشف أنشيلوتي عن تشجيعه لمنتخب كندا في المونديال.

وقال أنشيلوتي في ختام حديثه: "في كأس العالم سأشجع كندا، أعتبرها بيتي الثاني منذ سنوات عديدة، كما أن رئيس الاتحاد الكندي من مقاطعة أبروتسو - مقاطعة إيطالية - لذلك سيهتف الجميع من أجل كندا".

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