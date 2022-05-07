أنشيلوتي: سأبقى في ريال مدريد حتى يبلغ عمري 80 سنة!

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن رغبته في البقاء مع النادي الإسباني أطول فترة ممكنة حتى يبلغ عمره 80 سنة.

أنشيلوتي نجح مؤخرًا في ضمان لقب الدوري الإسباني، وقاد ريال للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة ليفربول، بعد تغلبه على مانشستر سيتي بنصف النهائي.

وقبل اللعب ضد أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، غدًا، الأحد، تحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء عن مشاعره الحالية.

وقال الإيطالي المخضرم:"إذا سارت الأمور على ما يرام هنا، فسأبقى حتى أبلغ من العمر 80 سنة، لما لا؟ إنها فكرة تدور في ذهني".

وأضاف:"عندما أرحل عن ريال مدريد سأفكر وقتها في الاعتزال، استمتعت كثيرًا بتجربتي كمدرب هنا، والبحث عن أفضل فريق في العالم بعد هذه الفترة سيكون معقدًا".

وعن رفض أتلتيكو عمل الممر الشرفي:"كما قلت، إذا قاموا به سيكون الأمر مثاليًا، ولو لم يفعلوا ذلك سيظل احترامنا لهم كما هو".

وبالنسبة لإراحة اللاعبين بعد ضمان اللقب:"سأفكر في التشكيل غدًا، سنحاول الدخول بأفضل فريق ممكن، الشيء الوحيد المؤكد هو أن أندري لونين سيلعب غدًا لأن تيبو كورتوا يجب أن يستريح، والبعض لا يمكنه اللعب مثل إيدين هازارد الذي سيبدأ التدريبات الأسبوع المقبل".

وعن الصفة التي تميز المجموعة الحالية لفريقه:"التواضع قبل كل شيء، لا يوجد لاعبون متعجرفون يفكرون في أنفسهم فقط، ولا يوجد أحد يعتقد أنه أهم من الآخر".

وأوضح:"لا أعتقد أن هناك أندية أكبر من ريال مدريد، إنهاء مسيرتي هنا سيكون الأفضل، أريد البقاء لسنوات عديدة والفوز بالألقاب وقضاء وقت ممتع والاستمتاع بالمدينة".

يذكر أن ريال يحتل المركز الأول بجدول الليجا بـ81 نقطة، بفارق شاسع عن برشلونة الثاني بـ66 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو رابعًا بـ61 نقطة.

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