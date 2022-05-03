أنشيلوتي: ريال مدريد سيكون محطتي الأخيرة .. سأستمر معه 10 سنوات!

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن موعد اعتزاله مجال التدريب، والابتعاد عن كرة القدم، مشيرًا إلى أنه سيستمر مع الفريق الملكي 10 سنوات إذا طلبت منه الإدارة ذلك.

أنشيلوتي واحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، بعد أن حقق رقمًا قياسيًا لم يكن من السهل تحقيقه، بالتتويج بالبطولات الخمس الكبرى، الإيطالي مع ميلان، والإنجليزي مع تشيلسي والفرنسي مع باريس سان جيرمان والألماني رفقة بايرن ميونخ، والإسباني مع ريال مدريد.

المدرب الإيطالي قال خلال تصريحات عبر شبكة أمازون برايم: "بعد نهاية رحلتي مع ريال مدريد، قد أعتزل التدريب نهائيًا، ولكن سأستمر مع الفريق الملكي، حال طلب مني الاستمرار 10 سنوات أخرى".

وتابع: "بعد ذلك أريد أن أكون رفقة أحفادي، وأذهب في رحلات مع زوجتي، وأقوم بالعديد من الأمور التي تركتها سابقًا، وأريد الذهاب إلى أماكن لم أذهب لها من قبل مثل أستراليا أو ريو دي جانيرو، وأن أزور شقيقتي أكثر".

كارلو أضاف: "ولكن لسوء الحظ لا يمكنك أن تحصل على كل شيء، ولذلك عندما أقرر الاعتزال سيكون لدي الوقت لأفعل كل ما أريد أن أفعله وذكرته".

مدرب ريال مدريد واصل: "من الممكن أن أقوم بتدريب منتخب إيطاليا أيضًا، ولكن هذا الأمر سابق لأوانه، وبالتأكيد لن يكون في كأس العالم المقبل 2022، ولكن قد يكون في نسخة 2026، وقد أدرب كندا أيضًا لما لا سأحب ذلك".

وتحول أنشيلوتي للحديث عن لاعبي ريال مدريد، حيث قال: "لعب كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور بجانب كليان مبابي أمر رائع، لأن اللاعبين الجيدين يمكنهم اللعب سويًا".

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وخص المدرب الإيطالي بنزيما بالحديث حيث قال: "هو لاعب رائع ومتواضع، هذه هي الحقيقة، والآن هو أكثر لاعب شهرة في العالم، وهذه هي قوته، وسيحصل على الكرة الذهبية".

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد مؤخرًا للتتويج ببطولة الدوري الإسباني، قبل نهايتها بأربع جولات، بالإضافة لوصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، والذي سيلعب أمامه يوم الأربعاء لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.