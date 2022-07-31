أنشيلوتي: ثلاثي وسط ريال مدريد "مثلث برمودا" وبرشلونة لا يفاجئني

المدرب الإيطالي يمتدح لاعبيه بشدة

استطاع نادي ريال مدريد أن يختم جولته الاستعدادية بالولايات المتحدة الأمريكية بأفضل صورة ممكنة بعد أن استطاع التغلب على فريق يوفنتوس بثنائية دون رد.

ولعب اللقاء في ملعب "روز بول" حيث هيمن الملكي على مجريات المواجهة، وتفوق تكتيكيًا وإحصائيًا، وسجل هدفه الأول المهاجم كريم بنزيما من ركلة جزاء، والثاني ماركو أسينسيو.

وتحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد اللقاء وعبر عن سعادته بلاعبيه، كما تطرق إلى استعدادات مواجهة السوبر الأوروبي في مواجهة آينتراخت فرانكفورت.

ماذا قال أنشيلوتي عن ريال مدريد؟

شارك بطل دوري أبطال أوروبا رأيه عن المباراة حيث قال: "مباراة جيدة، لعبنا وسيطرنا بشكل مميز وقوي، وأنهينا التحضير للموسم واحترمنا الخطة المعدة جيدًا، وأولئك الذين لعبوا الشوط الأول معتادين أكثر على اللعب معًا".

وعن تعطش الملكي للبطولات أوضح: "في هذا الفريق ليس من الصعب أن تبقى جائعًا، الرغبة لن تنخفض، إنه مستحيل مع أناس مثل كاسيميرو، كروس، كريم أو مودريتش".

وعن الفريق الذي سيلعب لقاء السوبر أساسيًا سئل أنشيلوتي إذا كان هو الفريق الذي لعب الشوط الأول ولذلك أضاف: "لا توجد أسرار في كرة القدم، في بعض الأحيان لدي شكوك، لأنه يجب أن أقوم بتقييم أشياء أخرى، الفريق جيد، لكن ليس من المؤكد أن هؤلاء اللاعبين سيلعبون في كأس السوبر، لا يزال أمامنا أسبوع وسنرى".

ماذا قال عن لاعبيه؟

امتدح أنشيلوتي ثلاثي خط وسط الملكي حيث أردف: "أسمي كاسيميرو وكروس ومودريتش مثلث برمودا لأن الكرة تختفي هناك".

وعن بنزيما استدرك: "بنزيما هو الأفضل بلا شك، إنه يفعل كل شيء بشكل جيد، من الصعب للغاية مراقبته، إنه كريم".

وعن سيبايوس تابع: "إنه يؤدي ويعمل بشكل جيد للغاية، نحن سعداء برؤيته على هذا النحو، لأنه واجه الكثير من المشاكل في الموسم الماضي".

ماذا عن تعزيزات برشلونة؟

تعاقد الفريق الكتالوني مع العديد من الأسماء في سوق الانتقالات الحالي حيث يرغب المدرب تشافي في العودة إلى الطريق الصحيح والمنافسة على كل الألقاب.

وعن ذلك اختتم أنشيلوتي: "في كرة القدم، لا شيء يفاجئني، إنهم يشكلون فريقًا رائعًا، أنا قلق على فريقي، عليك دائمًا احترام برشلونة".