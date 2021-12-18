يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن نظيره الكتالوني برشلونة لم يعد منافسًا مباشرًا له على الدوري الإسباني.

برشلونة يعاني من تدهور شديد في النتائج، حيث يحتل المركز الثامن بـ24 نقطة، بفارق شاسع عن فرق القمة.

ومن جانبه تحدث أنشيلوتي قبل اللعب ضد قادش، غدًا، الأحد، عن حظوظ فريقه والفرق المنافسة في الليجا.

وقال المدرب الإيطالي خلال حديثه:"الآن برشلونة ليس منافسًا مباشرًا لنا، إشبيلية أو أتلتيكو أو ريال بيتيس هم الأقرب، لكن إذا كنت مدربًا لهم فلا يمكنني استبعاد المنافسة".

وعن جاهزية إيدين هازارد:"من الواضح أنه خاض منافسة شرسة مع بنزيما وفينيسيوس في النصف الأول من الموسم، والآن يمكنه الظهور بشكل جيد في النصف الثاني".

وأضاف:"هو دائمًا على ما يرام، المشكلة أنه لم يكن قادرًا على التدريب بنسبة 100% وأعتقد أنه سيلعب مباراة جيدة غدًا".

شفاء لوكا مودريتش:"نتيجة الاختبار جاءت سلبية لكنه لا يزال محتجزًا، إنه متعب وأصيب بحمى، لذلك لن يكون معنا، سيكون علينا تقييم ما تنص عليه اللوائح".

العدد الضخم من إصابات فيروس كورونا بالفريق:"بعد الاختبارات الإيجابية الأولى، جاءت نتيجة بعضهم سلبية ونحن مصممون على اللعب، يجب عليا التعايش مع هذا الأمر مثلما يفعل المجتمع".

وتابع:"هذا الفيروس أقل قوة من ذي قبل، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أننا علينا الاعتناء بأنفسنا واتباع جميع الاحتياطات".

قرعة دوري أبطال أوروبا والوقوع ضد باريس سان جيرمان:"القرعة كانت مؤسفة، لكننا سنفكر في المباراة عندما نصل لها، من المتوقع أن تكون مواجهة مثيرة للغاية".

جاهزية بنزيما:"تدرب بشكل جيد للغاية وسيشارك بلا أي مشاكل".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول بجدول الدوري بـ42 نقطة، مقابل 34 لإشبيلية و33 نقطة لريال بيتيس.

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