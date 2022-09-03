أنشيلوتي: بديل بنزيما لدينا .. ولا أعلم عدد الدقائق التي سيحصل عليها هازارد

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يؤكد أن فريقه يملك بديل كريم بنزيما دون الحاجة إلى سوق الانتقالات.

أعرب كارلو أنشيلوتي عن سعادته لفوز فريقه على نظيره ريال بيتيس في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

جاء هذا في المؤتمر الخاص بالمباراة، وأكد في تصريحات أن فريقه يملك بدائل لكريم بنزيما بالفعل ولم يكن بحاجة إلى دخول سوق الانتقالات لإيجاد البديل.

وقال أنشيلوتي: "ليس صحيحًا أننا لا نملك بديل لكريم بنزيما، هناك الكثير منهم مثل ماريانو وهازارد ورودريجو وبعض الأحيان أسينسيو وحتى مودريتش".

وأضاف: "ربما لم يلعب مباراة جيدة لكن هذا لا يعني أن نقتله، لم يكن على المستوى المطلوب في إنهاء الهجمات لكن ذلك ليس بسبب حالته الجسدية".

وأردف عن هازارد وأسينسيو: "أعلم أنني أستطيع الاعتماد عليهما، وهذا يكفي، لكن لا أعلم كم دقيقة سيحصل عليها كل لاعب".

وعن بقاء كروس على مقاعد البدلاء قال: "ليس من الصعب أن أقنعه أو أقنع مودريتش، كلاهما ذكيان ومتواضعا وهامان حتى عندما لا يلعبان، العمل معهما هو أسهل شيء في مسيرتي التدريبية".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق فوزه الرابع ضد بيتيس ليحقق الفريق العلامة الكاملة من أربع جولات في الدوري الإسباني.