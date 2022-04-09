أنشيلوتي: الهزيمة الكبيرة من برشلونة لم تزلزل ريال مدريد

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تعافي فريقه ريال مدريد بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من برشلونة منذ مدة في الكلاسيكو.

الفريق الملكي استفاق بعد الخسارة المدوية لينتصر على تشيلسي في مباراة رائعة من جانب كريم بنزيما.

ويستمر نادي العاصمة في تقديم العروض المميزة، حيث انتصر على خيتافي بثنائية تقربه أكثر من حسم لقب الدوري الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي بعد المباراة معبرًا عن سعادته بشكل الفريق حيث قال: "لم نخسر رؤوسنا بعد الهزيمة الثقيلة من برشلونة، اليوم كانت مباراة مخادعة، لكن الفريق استجاب بشكل جيد، وكل شيء سار على ما يرام".

وحول جاهزية لاعبيه لمباراة العودة أمام تشيلسي أضاف: "ميندي يستطيع اللحاق بالمباراة، لكن هازارد لن يفعل، وماريانو لا أعرف لأنه كان يعاني من مرض قبل اللقاء".

وحول وضعية الفريق حاليًا واصل: "نحن جيدون للغاية، لقد لعبنا بشكل جيد للغاية من أكتوبر إلى ديسمبر، وأظهر فالفيردي وكامافينجا اليوم أن ال 11 لاعبًا الأساسيين ليسوا وحدهم في الفريق".

وعن جاريث بيل أردف: "بيل بخير، هو يريد مساعدة الفريق وأعتقد أن الوحدة بين الجماهير واللاعبين هي جانب مهم للغاية".

وعن اللقب الذي يسعى الريال لتحقيقه هذا الموسم اختتم كارلو: "كل الألقاب مهمة، ولا أريد أن أفكر في هذا لأن الليجا لم تنته بعد، لكني آمل أن أتمكن في نهاية الموسم من الإجابة على هذا السؤال".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة تشيلسي الإنجليزي الثلاثاء القادم في مباراة الإياب من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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