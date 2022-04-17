أنشيلوتي: الجميع ينتظر سقوطنا، لكن ريال مدريد لديه قلب!

أدلى مدرب فريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ببعض التصريحات التي مدح فيها فريقه حاليًا كما انتقد الحكم، بعد مباراة إشبيلية.

وكان الملكي قد استطاع الفوز على الفريق الأندلسي بنتيجة (3-2)، بعد سيناريو درامي قلب فيه نادي العاصمة الطاولة مرة أخرى.

وتحدث المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي معبرًا عن سعادته مما قدمه لاعبوه، وغضبه من قرار الحكم بعدم احتساب هدف فينيسيوس جونيور.

حيث قال: "إنه فوز مهم للغاية، في الشوط الأول لم نكن جيدين. ثم كان الشوط الثاني رائعًا من جانبنا، وكان لدينا التزام وشخصية وشجاعة من جميع اللاعبين".

وعن قلب الملكي للطاولة واصل: "لقد اعتدنا على هذا لأن هذا الفريق قادر على القيام بأشياء خاصة. لم نفقد الثقة مع التأخر (2-0)، والمباريات ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي ساعدتنا على الاعتقاد بأننا يمكن أن نعود".

وعن الهدف الملغي لفريقه أوضح: "لا يستطيع أن يفهم أحد كيف لا يمكنه أن يطلق ركلة جزاء على يد دييجو كارلوس وكيف يمكنه أن يحتسب كرة فينيسيوس كلمسة يد. أنا لا أفهم، هذا كل شيء".

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وعن قرب الفريق لتحقيق الدوري اختتم: "الاحتفال الكبير بهدف بنزيما هو تعبير للطريقة التي عدنا بها، فالجميع ينتظر ثقبًا في مدريد، لكن هذا الفريق لا يثقب لأن لديهم قلبًا، ولديهم شخصية، ولم نفز بعد الدوري، لكننا قدمنا دفعة جيدة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة فريق أوساسونا في الجولة ال 33 من بطولة الدوري الإسباني الأربعاء القادم.

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