أنشيلوتي: أتفق مع ما قاله صلاح لأنه الأفضل في العالم

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أنه يؤيد ما قاله المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن كونه أفضل اللاعبين بمركزه في العالم.

وكانت تصريحات صلاح قد أثارت حالة من الجدل، خاصة وأنها لم تكن الأولى في فترة زمنية قصيرة، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال في 28 مايو القادم.

ومن جانبه خرج أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء ريال وقادش غدًا الأحد، بالجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، لإبداء رأيه فيما قاله صلاح.

وقال المدرب المخضرم:"صلاح يرى أنه الأفضل في مركزه بالعالم وأعتقد أنه على حق وأتفق معه لأنه بالفعل الأفضل بما يقوم به".

وفي سياق منفصل تطرق أنشيلوتي إلى مستقبل الجناح البلجيكي إيدين هازارد وخطته المستقبلية مع النادي.

وأوضح أنشيلوتي:"أن تكون لاعبًا أساسيًا في فريق رائع أمر صعب للغاية على الجميع، وليس فقط على اللاعبين الذين يلعبون بشكل أقل، ما زلت أعتقد أن كمية الدقائق ليست بنفس أهمية الجودة التي يقدمها كل لاعب، وهذا الموسم لدينا مثال واضح في رودريجو الذي لم يلعب كثيرًا لكنه صنع الفارق ببعض المناسبات".

وتابع:"لم أتحدث مع هازارد حتى الآن، ولكن خطته واضحة بالبقاء لأنه يريد إثبات جودته لتعويض ما عانى منه السنوات الأخيرة".

وعن تجديد عقد مارسيلو:"لم نتحدث عما سيفعله الموسم المقبل، نركز الآن على نهائي دوري الأبطال وبعدها سنتحدث عن كل شيء".

شعوره بالمفاجأة من مستوى فينيسيوس جونيور:"لقد تفاجأت من أولئك الذين لم أعرفهم جيدًا مثل فيديريكو فالفيردي ورودريجو وكامافينجا، ولكن لم يفاجئني فينيسيوس لأنه يمتلك موهبة ضخمة وأصبح الآن أفضل في قتل المباريات".

يذكر أن ريال مدريد قد ضمن بالفعل الفوز بالدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الأول بـ84 نقطة بفارق شاسع عن برشلونة الثاني بـ72 نقطة.

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