أنس جابر | "وزيرة السعادة" عاشقة رونالدو وبنزيما ومنقذة النجم الساحلي بمضرب

النجمة التونسية وعلاقة خاصة مع كرة القدم

ساعات قليلة تفصل أنس جابر عن كتابة المزيد من التاريخ، النجمة التونسية ستكون على موعد مع نهائي جديد في بطولات "الجراند سلام" لكرة المضرب عندما تخوض اللقاء النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة ضد البولندية إيجا سفاتيك.

صاحبة المركز الثاني في ويمبلدون ستبحث عن بطولتها الأولى بالجراند سلام هذه الليلة، وسيكون ورائها ملايين المناصرين من الوطن العربي والعالم، ليس فقط من محبي كرة المضرب، ولكن كرة القدم، الرياضة التي تملك مكانة خاصة في قلبها.

علاقة خاصة مع الكرة منذ الصغر

تملك جابر علاقة خاصة مع كرة القدم بدأت منذ العاشرة كما كشفت في حوار مع "BBC": "كنت أفضل لعب الكرة عن اللعب بالعرائس، كان الناس يظنون أنني لن أنجح لكوني فتاة وصغيرة بالسن، ولكن بعد أن يمرروها لي ويروني ألعب يصابوا بالصدمة".

وأكملت أنس: "لعبت في كل مكان وفي المنزل، أمي لم تكن سعيدة بما كسرت من أشياء! أفترض أنني كسرت كذلك عدة حواجز فيما يخص ما ينتظر من الفتيات على صعيد اللعبة".

ريال مدريد العشق .. والسبب رونالدو

يملك الملكي مكانة خاصة عند أنس جابر، والسبب يرجع في ذلك لعشقها لنجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو كما كشفت في الحوار مع "BBC": "أحب مشاهدة الكرة وعاشقة لرونالدو لكونه رياضي هائل ومصدر إلهام كبير لي، شجعت ريال مدريد بسببه".

وأضافت: "حصلت على قميصه الموقع في يوفنتوس ولكن لم أقابله، حزنت لرحيله ولكن أتابع ريال مدريد بعد، وأتابعه شخصياً في مانشستر يونايتد، إذا ذهب أي مكان أساند هذا الفريق".

وواصلت: "في صغري كنت ألعب دائماً في ألعاب الفيديو بريال مدريد ومنذ ذلك الوقت أحب الفريق، على قائمة أحلامي الذهاب ومشاهدة ريال".

وتملك أنس بالفعل قصة طريفة مع مشاهدة فريقها المفضل تعود لبطولة مدريد المفتوحة مايو الماضي عندما تزامنت مع لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

ضاعت فرصة مشاهدة "ريمونتادا" الملكي الشهيرة وقتها على التونسية بسبب التزامها بمباراة نصف النهائي لفردي السيدات اليوم التالي، ويبدو أن أنس كانت محقة بتفويت المباراة لتخوفها من أن تمتد لوقت متأخر، وهو ما حدث بالفعل! وإن كان حقق المراد بتتويجها باللقب.

Getty/Pressbox

ولكن تتمسك المصنفة الخامسة عالمياً بحلم مشاهدة الملكي في الملعب، ووجهت رسالة للإسباني رافائيل نادال لمساعدتها: "سأضع الأمر على هذا النحو، نادال، إذا أردت مرافق، يمكننا أن نذهب سوياً لمشاهدة ريال مدريد، الفريق يحتاجني!".

وليس فقط رونالدو من يحتل مكانة خاصة عند النجمة التونسية، ولكن زميله السابق في الميرينيجي كريم بنزيما: "له أصول جزائرية، ولذا هناك رابط عربي، أحبه كذلك، لم أقابله أو كريستيانو ولكن أتمنى أن أحقق ذلك في المستقبل".

النجم الساحلي يزاحم ريال مدريد

وإذا كان بطل أوروبا الحالي هو النادي المفضل لأنس عالمياً، فمحلياً النجم الساحلي هو النادي الذي تشجعه وتسانده بحسب تصريحات مع "كووورة"، وظهور متكرر بقمصان وألوان الفريق في المحافل المختلفة.

وكانت هناك لفتة مميزة من النجمة في 2021 عندما عرضت مضربها الذي فازت به ببطولة "إنديانا ويلز"، وخصصت الأرباح لمساندة العملاق التونسي في أزمته المادية.

ولم تكتف "وزيرة السعادة" كما لقبت نفسها بويمبلدون بذلك، ولكن بحسب جريدة "عين" قامت باقتناء عضوية شرفية في النادي، وذلك ضمن حملة مساندة النادي للابتعاد عن شبح الإفلاس.