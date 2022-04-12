أنسو فاتي يكشف سر تطور مستوى برشلونة.. وآخر تطورات إصابته

تحدث لاعب برشلونة أنسو فاتي عن إصابته ومدى تعافيه منها وكذلك رأيه في تطور مستوى برشلونة وتطلعه للعودة، والعديد من الملفات الأخرى.

جاء هذا في الكتاب السنوي الذي يصدر بعنوان "قصص بطولية في الرياضة" والذي شارك فاتي بنفسه في تمويله العام الجاري، وستذهب عوائده إلى منظمة "بالابوباس".

حماس من أجل العودة.. وتشافي سر التطور

وقال المهاجم الإسباني إنه في الرتوش الأخيرة من عملية التعافي، ويأمل بأن ينافس على أعلى مستوى قريبًا، وأن أحاسيسه جيدة حيال العودة ويشعر بحماس كبير تجاه ذلك.

وقال فاتي في تصريحاته: "أتطلع حقًا للعودة لأن الفريق تحسن للغاية، يلعبون بشكل جيد جدًا، أريد أن أكون معهم بأسرع وقت".

وعندما سئل عن سر تطور الفريق، أومأ فاتي إلى تشافي كأهم مفتاح، قائلًا: "تغيير المدرب كان جيدًا بالنسبة لنا، اللاعبون الآن لديهم عقبلة مغايرة للعمل بجد، ونستطيع أن نرى النتائج".

غير قلق من المنافسة

وعن المنافسة في هجوم البلوجرانا، قال فاتي: "الحقيقي أننا في برشلونة من بين الأفضل في مركزنا، والأفضل من بيننا يشارك، وأنا هادئ تجاه هذا الأمر الذي يعتمد بالأساس على المدرب، وأستطيع مساعدة الفريق".

وتذكر فاتي اللحظة التي قرر فيها إكمال الخضوع لعملية جراحية، فقال: "كانت لحظة صعبة ولكنني كنت هادئًا لأن النادي لم يتخل عني، أنا ممتن لهم على مساعدتي في كل المرات".

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