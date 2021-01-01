انسحاب ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان من صفقة بوجبا بشكل مؤقت!

بول بوجبا مستمر في مانشستر يونايتد حتى الصيف بعد آخر الأنباء التي تخص مستقبله.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد لن يغادر صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الإيطالي الشهير "فابريزيو رومانو"، في تصريحات صحفية، أكد خلالها أن باب الرحيل مغلق أمام بوجبا في الوقت الحالي.

وأوضح رومانو أن مانشستر يونايتد لا يفكر في التخلي عن اللاعب بأقل من الـ 100 مليون يورو التي انضم بهم لصفوفه قبل سنوات قادمًا من يوفنتوس.

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كما ذكر أن الثلاثي يوفنتوس وباريس سان جيرمان وريال مدريد لن يدفعوا ذلك الرقم في الوقت الحالي من أجل ضم لاعب في سوق الانتقالات الشتوية.

لكنه في الوقت نفسه أكد أن اللاعب سيكون متواجدًا في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بعد تصريحات وكيله مينو رايولا المتكررة حول رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد.

وكان رايولا قد خرج في تصريحات قبل أيام أكد خلالها أن اللاعب لا يشعر بالسعادة في مانشستر يونايتد، وأن الموسم المقبل قد يشهد وجهة جديدة له.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لبوجبا رفقة فريقه مانشستر يونايتد لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل 2021-2022.