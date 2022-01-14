إنريكي يُعلنها: الزلزولي سيلعب مع إسبانيا

علق المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي على مصير عبد الصمد الزلزولي، لاعب برشلونة، والبلد التي سيمثلها على المستوى الدولي عقب رفضه اللعب مع المغرب في أمم إفريقيا.

وأثار لاعب برشلونة الشاب أزمة كبرى في الأيام الماضية عقب توجيه أسود الأطلس الدعوة له رسمياً، ولكن رفض تلبيتها.

ماذا قال مدرب إسبانيا عن وضع الزلزولي؟

ونقلت "موندو" عن لوتشو قوله: "إذا كان إسبانياً بإمكانه القدوم، ويعتبر حلاً لنا".

وأكمل: "لقد اختار اللعب مع المنتخب الإسباني وهذه أنباء جيدة".

وختم إنريكي: "لعب قليلاً على أعلى المستويات، ولكن ما قدمه دوماً كان مثيراً للاهتمام".

ماذا قدم الشاب المغربي مع برشلونة؟

ظهر الزلزولي للمرة الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم الجاري بعد أن كان يشارك مع الشباب.

وشارك اللاعب المهاجم في تسع مباريات بمسابقة الدوري الإسباني، ونجح في تسجيل هدف في 510 دقيقة لعب.

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