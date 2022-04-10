إنريكي: لا أحب رونالدو، يظن نفسه إلهًا

هاجم خوسيه إنريكي لاعب ليفربول السابق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد وما قام بعد عقب مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مصحوبة بالمقطع المصور لرونالدو وهو يدمر هاتف محمول خاص بأحد المشجعين في طريقه لمغادرة الملعب.

وكتب إنريكي: "لقد قلت ذلك دائمًا، لا أحب كريستيانو رونالدو لأنه يظن نفسه إلهًا ويستطيع فعل ما يحلو له".

وأضاف: "ذلك الأمر لا يغير من حقيقة كونه أحد أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم، لكن كشخص لا أحبه".

وكان رونالدو قد نشر اعتذارًا على تصرفه الذي تلى المباراة في طريقه للخروج من الملعب وأكد أنه نبع من مشاعر قوية.

وتعرض مانشستر يونايتد للهزيمة بهدف نظيف ضد إيفرتون وهو ما صعب مشوار الفريق من أجل الصعود لدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يغيب عن التهديف منذ الهاتريك الذي سجله في شباك توتنهام في منتصف شهر مارس الماضي.