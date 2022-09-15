إنذار بسبب احتفال .. نيمار يهاجم حكم لقاء باريس: قلة احترام

نيمار يشن هجومًا عنيفًا على الألماني دانيال سيبرت بعد منحه بطاقة صفراء في مباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

عبر البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن غضبه الشديد بعد حصوله على بطاقة صفراء بسبب احتفاله بهدفه في مرمى مكابي في دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان تمكن من الفوز على مكابي بنتيجة 3-1، بعد أن تأخر في النتيجة بهدف، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن سجل ليونيل ميسي وكيليان مبابي هدفي باريس سان جيرمان الأول والثاني، تمكن نيمار من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88 ليضمن لفريقه حصد نقاط المباراة.

ماذا حدث؟

نيمار احتفل بهدفه بالطريقة التي أصبحت علامة مسجلة له في الموسم الحالي، بوضع يديه على رأسه وإخراج لسانه.

لكن الألماني دانيال سيبرت حكم المباراة قرر إخراج البطاقة الصفراء في وجه نيمار بسبب احتفاله، والذي اعتبره فعلًا غير رياضي واستفز الجمهور، وهو أول حكم ينذر نيمار بسبب احتفاله.

واحتج نيمار وعدد من زملائه في باريس سان جيرمان على الحكم بسبب البطاقة الصفراء، لكن سيبرت لم يتراجع عن قراره.

ما هو رد فعل نيمار بعد المباراة؟

نيمار قرر بعد المباراة أن يرسل عددًا من التغريدات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لمعرفة سبب حصوله على البطاقة الصفراء.

ونشر البرازيلي صورة لاحتفاله، مع رسالة موجهة إلى الحكم الألماني قال فيها: "أنا أسأل فقط، حسنًا؟".

وكتب في تغريدة أخرى: "هذا عدم احترام كامل للرياضي، وهذا النوع من الأمور لا يجب أن يحدث".

وأضاف: "لقد حصلت على بطاقة صفراء ببساطة دون أن أفعل أي شيء، ويتم إيذائي بشكل متواصل".

وأردف: "والحكم؟ لن يكون عليه حتى أن يقول إنه مخطئ، سوف يفعل".

واختتم نيمار رسالته الثانية قائلًا: "الكثير من عدم الاحترام".

بينما قال البرازيلي في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "كرة القدم تصبح مملة أكثر فأكثر".