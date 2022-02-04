إندريك يخادع ريال مدريد وبرشلونة: الكل يريد اللعب في كتالونيا!

ألمح اللاعب الشاب إندريك نجم شباب بالميراس لإمكانية اللعب لبرشلونة في المستقبل عندما يغادر البرازيل ويلعب في أوروبا.

جاء هذا في حوار خاص مع صحيفة "سبورت"، وتطرق خلاله للحديث عن مثله الأعلى وعدة أمور أخرى، وكان من اللافت أن تظهر خلفه صورة روماريو وهو يرتدي قميص برشلونة.

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وقال إندريك: "هناك في برشلونة لعب الكثير ممن نعتبرهم مثلًا أعلى، ومنحونا الإلهام، مثل نيمار وريفالدو ورونالدو وروماريو ورونالدينيو".

وأضاف: "كل الأولاد الذين يفكرون في اللعب بالخارج يريدون اللعب لبرشلونة بسبب نيمار، هو من جيلنا، ويومًا ما حينما يأتي وقت الرحيل ربما يكون ذلك الفريق هو أحد الخيارات".

وأردف: "طريقة برشلونة تناسبني، لكنني أحاول التأقلم على أي طريقة، أحب لعب الفريق للغاية والتيكي تاكا، في 2015 حققوا دوري الأبطال بشكل مذهل، من النادر أن تشاهد مثيلًا لهم".

وأنهى كلماته: "أنا أستطيع اللعب في عدة مراكز، في بدايتي لعبت في وسط الملعب، وبعدها في مركز الجناح، والآن كرأس حربة، أينما ألعب أقدم أفضل ما لدي".

جدير بالذكر أن اللاعب الشاب كان قد خرج في تصريحات صحفية لصالح "ماركا" وأكد خلالها على حبه لريال مدريد بسبب كريستيانو رونالدو.