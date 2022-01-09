أندرياس شيلدروب: مراهق نرويجي يُحطم الأرقام القياسية يُشبه في مراوغاته جريليش!

عند تألق لاعب شاب وبداية مطاردته من قبل كبرى أندية قارة أوروبا، كان من المستحيل أن يكون ناديًا من الدنمارك هو من يظفر بخدماته في نهاية المطاف.

لكن هذه الآية انقلبت في الفترة الأخيرة، فنجح نوردسجيلاند في التوقيع مع أحد عجائب كرة القدم النرويجية، أندرياس شيلديروب من بودو\جليمت.

رغم أن نوردسجيلاند من أصغر الأندية الأوروبية، لكنه جعل نفسه مكانًا بارزًا لتنمية المواهب ونقطة بيع فريدة لهم لكبار الأندية الأوروبية.

كان ميكيل دامسجارد أحد النجوم البارزين في يورو 2020 بعد أن وصل إلى صفوف نوردسجيلاند قبل الانتقال إلى سامبدوريا، في حين تم بيع الثنائي الغاني محمد كودوس وكمال الدين سوليمانا مقابل 24 مليون يورو إلى أياكس ورين. بعدما انضما إلى النادي الدنماركي من أكاديمية "Right to dream".

شيلدروب في 2020 كان أمامه خيار الانضمام إلى إحدى أكاديميات النخبة في أوروبا أو التوقيع مع فريق معين بعد بلوغه 16 عامًا ووجود فرصة له للمشاركة مع الفريق الأول.

وأوضح اللاعب في حديث إعلامي "زرت أياكس أربع مرات، وآيندهوفن أربع مرات، وتوتنهام، وليفربول، ويوفنتوس، وفولهام، وأتالانتا، وبايرن ميونخ".

كما أضاف "أظهر نوردسجيلاند أنهم نادٍ يمنحون اللاعبين الشباب فرصة، وأنهم ينفقون موارد هائلة على تطوير اللاعبين".

"الأمر كان مغريًا للانتقال إلى أندية من إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا، أنا نفسي من مشجعي ليفربول، لكنني نوعًا ما لم أرغب في أن أكون واحدًا من بين الجماهير. إنها طريقة أطول للانضمام إلى الفريق الأول في تلك النوادي."

بعد ثمانية أشهر فقط، ثَبت أن قرار شيلدروب بالانتقال إلى نوردسجيلاند كان القرار الصائب لمسيرته.

هو لاعب أساسي في نوردسجيلاند، وقد تم الحديث عنه بالفعل باعتباره لاعبًا سيحطم في النهاية الرقم القياسي لسوليمانا باعتباره سيكون أغلى عملية بيع في تاريخ الدوري الدنماركي.

وقال فليمنج بيدرسن مدرب نوردسجيلاند عن صانع الألعاب خلال موسمه الأول مع النادي "إنه لاعب مميز للغاية، يمكنه أن يصبح لاعبًا كبيرًا في واحد من الدوريات الخمس الكبرى".

هذه هي الفكرة حول شيلدروب، ويمكنك تفهم ذلك من خلال رؤية الأرقام والتأثير الذي صنعه في فريقه.

بعد تسجيله 8 أهداف في أول 11 مباراة خلال أول ستة أشهر له مع فريق الشباب، ظهر شيلدروب للمرة الأولى مع الفريق الأول في فبراير 2021، وقبل أن يتصدر العناوين الرئيسية للصحف بعد شهر إثر تسجيله ركلة حرة من مسافة بعيدة في شباك لينجبي.

هذا الهدف جعله أصغر هداف في تاريخ نوردسجيلاند بجانب كونه رابع أصغر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ الدوري الدنماركي بعمر 16 عامًا و 271 يومًا.

𝟭𝟲 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝟮𝟴𝟰 𝗱𝗮𝘆𝘀. That's how old Andreas Schjelderup was yesterday as he became the youngest player ever to score a @Superligaen goal for us! 🌟



Congratulations 🇳🇴 More to come, Andreas! ❤️



🔗 https://t.co/WlNGorb7b8 pic.twitter.com/fQSnPlhijT — FC Nordsjælland 🐯 (@FCNordsjaelland) March 13, 2021

في الأسبوع التالي ساهم في فوز فريقه على سونويوسك بهدف، مما منح فريقه التأهل إلى تصفيات نهاية الموسم، وأصبح شيلدروب أصغر لاعب يسجل مرتين في الدنمارك.

لقد قدم ثلاث تمريرات حاسمة في تسع مباريات فاصلة ليختتم الموسم، في حين أن رصيده من ثلاثة أهداف فقط حتى الآن في موسم 2021-22 يعكس معاناة نوردسجيلاند الذي يكافح بالقرب من قاع الجدول.

وتحدث المدير الرياضي ميكيل همرسام "كان أندرياس لاعبًا رائعًا وشخصًا مميزًا منذ اللحظة الأولى التي قدم فيها إلى النادي".

وتابع "خلال سنته الأولى هنا زاد تقريبًا 8 كيلوجرامات من العضلات، وهو ما لاحظه الكثيرون، إنه أمر استثنائي".

على الرغم من قدرته على اللعب في كل مراكز الهجوم، لكن شيلدروب يفضل اللعب تحديدًا على الجبهة اليُسرى والقطع بقدمه اليمنى.

ومع ذلك ، فهو ذو قدمين بشكل ملحوظ ، مما يجعل اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا كابوسًا للمدافعين للتعامل معه، لا سيما بالنظر إلى قدرته القوية على المراوغة، والتي تم مقارنتها من قبل البعض بإيدين هازارد، لكنها في الواقع، يمكن القول إنها أكثر شبهاً بجاك جيريليش.

عندما يتعلق الأمر بأكثر اللاعبين تأثيرًا عليه، قال شيلدروب "أندرياس إنييستا هو اللاعب الذي أتطلع لأن أكون مثله دائمًا".

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وأضاف "لكنني أتطلع بشدة لأن أكون مثل مارتن أوديجارد وإرلينج هالاند، بالأخص العقلية المجنونة للأخير".

يأمل مشجعو منتخب النرويج أن ينضم شيلدروب يومًا ما إلى أوديجارد وهالاند في المنتخب الوطني، ليشكلوا ثلاثيًا هجوميًا مرعبًا على أي دفاع أن يتعامل معه.

في الوقت الحالي، يركز شيلدروب على مواصلة التطور في نوردسجيلاند، ووقع عقدًا لمدة ثلاثة أعوام، ويسير على خطى بعض خريجي النادي المثيرين للإعجاب بشكل متزايد.

كما قال كابتن نوردسجيلاند كيان هانسن "أندرياس هو نسخة جديدة من ميكيل دامسجارد، على الرغم من أنه مجرد مراهق، أعتقد أن هذا يقول كل شيء".