انخفاض أرباح برشلونة يهدد التعاقد مع نيمار

برشلونة يعلن انخفاض أرباحه في الموسم الماضي مما يهدد تعاقده مع نيمار

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أعلن برشلونة عن أرباحه السنوية للموسم السادس على التوالي، ولكنها جاءت منخفضة عما كانت عليه في الموسم الذي كان قبله.

وأكد برشلونة أن أرباحه للموسم الماضي وصلت 990 مليون يورو، وهي أرباح قياسية على الرغم من انخفاضها عما كانت عليه في 2018.

وأعلن برشلونة في العام الماضي أن هدفه هو تحقيق أبراح تتخطى المليار يورو في هذا العام، ولكنه لم ينجح في ذلك.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

وتعاقد برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية مع كل من فرينكي دي ييونج وأنطوان جريزمان، ولم يقم ببيع أي من لاعبيه حتى الآن.

وفي الوقت الذي تنخفض فيه أرباحه، وبالنظر إلى قوانين الاتحاد الأوروبي والمتعلقة باللعب المالي النظيف، فإن إمكانية تعاقد الفريق الكتالوني مع نيمار تبدو بعيدة نسبيًا.

وبدأ نيمار تمرده على باريس سان جيرمان من أجل العودة إلى صفوف برشلونة في صفقة لا يعلم أحد هل ستتم في النهاية أم لا.

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يذكر أن برشلونة كان قد أعلن على لسان مديره الرياضي إيريك أبيدال أنه لا يحتاج للتعاقد مع نيمار بعدما أتم التعاقد مع أنطوان جريزمان.