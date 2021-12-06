إنجاز غير مسبوق .. الهلال يقود الدوري السعودي لصدارة تصنيف آسيا

نجحت السعودية في اعتلاء صدارة التصنيف الآسيوي لمسابقات الأندية في القارة لعام 2021، وقد تفوقت على كوريا الجنوبية واليابان.

التصنيف القاري لمسابقات الأندية انطلق عام 2014، ولم يسبق للسعودية أبدًا أن وصلت للمركز الأول، بل كان الثاني عامي 2014 و2015 هو أفضل إنجازاتها.

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ويصدر تصنيف بطولات الأندية للدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي عادة في نهاية كل عام، ويعتمد على نتائج فرق الدولة في المسابقات الآسيوية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ويتم الاعتماد عليه لتوزيع مقاعد الدول في البطولات.

لأول مرة منذ انطلاق التصنيف عام 2014! 🙌



السعودية تتصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية لعام 2021 الصادر اليوم.#السعودية_تتصدر_التصنيف_الآسيوي pic.twitter.com/uAMswgISqg — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 6, 2021

السعودية كانت قد حازت المركز الثاني في أول عامين، وقد حققت الثالث عامي 2016 و2020، والرابع عامي 2017 و2019، وكان أسوأ مركز لها هو السابع عام 2018.

ولعب الهلال دورًا كبيرًا ومباشرًا في هذا الإنجاز غير المسبوق لكرة القدم السعودية والدوري السعودي تحديدًا، إذ كان لنتائجه الممتازة في دوري أبطال آسيا آخر 4 سنوات وخاصة الفوز باللقب عامي 2019 و2021 الفضل الأكبر فيه.

يُشار إلى أن النصر وصل نصف نهائي دوري أبطال آسيا عامي 2020 و2021، وهو ما ساهم كذلك في وصول السعودية لصدارة التصنيف القاري لبطولات الأندية.