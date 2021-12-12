إنجاز حققه فقط رونالدو وميسي .. إبراهيموفيتش ورقم قياسي جديد

نجح ميلان في الخروج بأمان من فخ ملعب "داسيا أرينا" معقل نادي أودينيزي، بفضل هدف في الوقت بدل الضائع من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش منح "الروسونيري" التعادل بنتيجة 1-1.

ويواصل زلاتان إبراهيموفيتش مشواره المميز في الدوري الإيطالي خلال منافسات موسم 2021-22 رغم تخطيه الأربعين عامًا، حيث سجل حتى الآن سبعة أهداف.

وبالنسبة إلى إبراهيموفيتش، فالهدف لم يكن مجرد إنقاذ لحظوظ ميلان في المنافسة على الدوري الإيطالي، ومنح السويدي المخضرم رقمًا قياسيًا آخر في مسيرته الكروية.

ماذا حقق إبراهيموفيتش بهدفه؟

في الحقيقة، فإن هدف زلاتان إبراهيموفيتش في مرمى أودينيزي جعله يصل إلى 300 هدف في البطولات الأوروبية الكبرى، أي الدوري الإيطالي، والدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني والدوري الفرنسي، والدوري الألماني.

ومع عدم خوض زلاتان إبراهيموفيتش أي مباراة في الدوري الألماني، فإن السويدي سجل 154 هدفًا في إيطاليا، و113 في فرنسا، و17 هدفًا في إنجلترا، و16 هدفًا في إسبانيا، خلال 450 مباراة.

زلاتان لعب في الدوري الإيطالي بقمصان يوفنتوس وإنتر وميلان، وفي فرنسا مع باريس سان جيرمان، وفي إسبانيا مع برشلونة، وفي إنجلترا مع مانشستر يونايتد.

من هم اللاعبون الذين سبقوا إبراهيموفيتش لهذا الإنجاز؟

منذ عام 2000 حتى اليوم، فإن إبراهيموفيتش هو ثالث لاعب يصل إلى تسجيل 300 هدف في البطولات الأوروبية الكبرى.

ولا يتفوق على إبراهيموفيتش سوى كريستيانو رونالدو الذي سجل 483 هدفًا، والأرجنتيني ليونيل ميسي الثاني في الترتيب بإجمالي 475 هدفًا.

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