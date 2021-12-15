انتهى كل شيء .. بعد اعتزال أجويرو، إريكسن لن يستمر في إنتر

أصبح استمرار الدنماركي كريستيان إريكسن مع إنتر الإيطالي مشكوكًا فيه للغاية، حيث يتواصل الغموض حول مستقبل لاعب الوسط.

ويبدو أن إريكسن قد اقترب من فسخ عقده مع إنتر، بسبب لوائح الدوري الإيطالي التي تحظر مشاركة أي لاعب بجهاز تنظيم ضربات القلب.

ويمتد عقد إريكسن مع إنتر حتى صيف 2024، لكن وكيل أعماله يحاول إدارة عملية خروجه من النادي الإيطالي.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن إريكسن حاليًا يبحث عن فريق في دوري آخر، يسمح له باللعب مع جهاز تنظيم ضربات القلب.

إحدى الوجهات المحتملة بالنسبة إلى إريكسن هي نادي أياكس الهولندي، نظرًا لأن الاتحاد الهولندي لكرة القدم لا يحرم الأندية من اللاعبين الذين يستخدمون جهاز تنظيم ضربات القلب.

ويلعب دالي بليند في صفوف أياكس وهو بالفعل يستخدم جهازًا لتنظيم ضربات القلب.

يذكر أن إريكسن تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك أمام أيسلندا في الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

إريكسن سقط دون أي تدخل خلال الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول، وبعد عمل مضني من الطاقم الطبي نجحت جهود إنعاش إريكسن الذي تم نقله مباشرة إلى المستشفى.

ومنذ ذلك الوقت يعمل إريكسن على تعافيه بعد زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في جسده، ويأمل العودة سريعًا إلى الملاعب، لكن يبدو أن ذلك لن يكون مع إنتر.

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